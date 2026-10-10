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Koşuyolu Hastanesi'nde yangın, hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında saat 19.20 sıralarında yangın çıktı. Hastanedeki hastalar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 20:53
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 20:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Koşuyolu Hastanesi'nde yangın, hastalar tahliye edildi

Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Saat 19.20 sıralarında başlayan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hastalar tahliye edildi

Yangının ardından hastanede bulunan hastalar tahliye edildi. Tahliye edilen hasta sayısına ve hastaların başka sağlık kuruluşlarına nakledilip nakledilmediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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