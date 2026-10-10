Ataşehir AK Parti'ye geçti, gözler Eyüpsultan'da

İstanbul'da Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde farklı sonuçlar ortaya çıktı. Ataşehir Belediye Meclisinde saat 10.00'da başlayan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, dördüncü turda aldığı 18 oyla başkan vekili seçildi. Böylece Ataşehir'de belediye başkan vekilliği AK Parti'ye geçerken, Eyüpsultan'da saat 14.00'te başlayan seçimde ilk üç turda sonuç alınamadı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ataşehir'de CHP'li meclis üyelerinin büyük bölümünün oylamaya katılmaması üzerine seçim tek adayla gerçekleştirildi. Eyüpsultan'da ise CHP ve Cumhur İttifakı adaylarının yarıştığı seçimde üçüncü turda oyların eşitlenmesiyle süreç dördüncü tura taşındı.
Ataşehir'de Serdar Orhan 18 oyla seçildi
Ataşehir Belediye Meclisinde yapılan başkan vekilliği seçimine 18 Cumhur İttifakı üyesi ile CHP'den ayrılarak bağımsız olan iki meclis üyesi katıldı. CHP grubunun salona gelmeme kararı almasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.
İlk turda Orhan 18 oy alırken iki bağımsız meclis üyesi boş oy kullandı. İkinci ve üçüncü turlarda da sonuç değişmedi. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.
Dördüncü turda en fazla oyu alan adayın seçilmesi kuralı uygulandı. Serdar Orhan, 18 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Bu sonuçla belediye başkan vekilliği görevi AK Partili bir meclis üyesine geçti.
Ataşehir Belediye Meclisinde dengeler değişti
Ataşehir Belediye Meclisinde daha önce CHP'den seçilen altı üyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18'e yükseldi. Paylaşılan meclis aritmetiğine göre CHP'nin 17, bağımsızların ise üç üyesi bulunuyor.
Başkan vekilliği seçimine katılan iki bağımsız üyenin boş oy kullanması, ilk üç turda adayın gerekli çoğunluğa ulaşamamasında etkili oldu. CHP grubunun büyük bölümünün katılmadığı oylamada sonuç dördüncü turda belirlendi.
Serdar Orhan'dan seçim sonrası açıklama
Başkan vekili seçilmesinin ardından belediye meclisinde konuşan Serdar Orhan, yeni dönemde belediye hizmetlerine odaklanacaklarını söyledi. Göreve meclis üyelerinin oylarıyla geldiğini belirten Orhan, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Orhan, "Bizim bu yeni dönemdeki mottomuz: 'Bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bağımsız meclis üyelerine de teşekkür eden Orhan, "Artık hizmet vaktidir Ataşehir için." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den değerlendirme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Ataşehir'deki seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu. CHP'nin seçimde ortaya koyduğu tutumu eleştiren Özdemir, belediye hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulacağını belirtti.
Özdemir, "CHP bugünkü seçimde bir irade ortaya koymadı. Ataşehir'de tüm vatandaşlarımız eşit hizmet alacak." dedi.
Eyüpsultan'da ilk turda CHP adayı önde çıktı
Eyüpsultan Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi saat 14.00'te başladı. İlk turda CHP'nin desteklediği Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı.
İkinci turda Cafer Parlak 21 oy alarak üstünlüğünü korudu. Muhammet Çakır'ın oy sayısı ise 16'ya yükseldi. Ancak başkan vekilinin belirlenmesi için gereken çoğunluğa ulaşılamadı.
Üçüncü turda oylar eşitlendi
Eyüpsultan'da üçüncü tur oylamasında adayların aldığı oylar eşitlendi. Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy aldı.
İlk iki turda önde olan Parlak'ın oy sayısı üçüncü turda gerilerken, Çakır'ın oyları arttı. Her iki adayın da aynı sayıda oy alması üzerine başkan vekilliği seçimi dördüncü tura kaldı.
Dördüncü turda en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçilmesi öngörülüyor. Oyların yeniden eşit çıkması durumunda ise ilgili mevzuat uyarınca kura yöntemi uygulanıyor.
Eyüpsultan Belediye Meclisinde üye dağılımı
Paylaşılan meclis aritmetiğine göre Eyüpsultan Belediye Meclisinde CHP'nin 23, AK Parti'nin 11 ve MHP'nin üç üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı 14 olarak belirtiliyor.
Seçimin ilk turunda 37 oy kullanılırken, üçüncü turda iki aday toplam 36 oy aldı. Eyüpsultan'da başkan vekilliğinin hangi aday tarafından üstlenileceği dördüncü tur sonucuyla netleşecek.
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Ataşehir AK Parti'ye geçti, gözler Eyüpsultan'da
İstanbul'da Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde farklı sonuçlar ortaya çıktı. Ataşehir Belediye Meclisinde saat 10.00'da başlayan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, dördüncü turda aldığı 18 oyla başkan vekili seçildi. Böylece Ataşehir'de belediye başkan vekilliği AK Parti'ye geçerken, Eyüpsultan'da saat 14.00'te başlayan seçimde ilk üç turda sonuç alınamadı.
Ataşehir'de CHP'li meclis üyelerinin büyük bölümünün oylamaya katılmaması üzerine seçim tek adayla gerçekleştirildi. Eyüpsultan'da ise CHP ve Cumhur İttifakı adaylarının yarıştığı seçimde üçüncü turda oyların eşitlenmesiyle süreç dördüncü tura taşındı.
Ataşehir'de Serdar Orhan 18 oyla seçildi
Ataşehir Belediye Meclisinde yapılan başkan vekilliği seçimine 18 Cumhur İttifakı üyesi ile CHP'den ayrılarak bağımsız olan iki meclis üyesi katıldı. CHP grubunun salona gelmeme kararı almasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.
İlk turda Orhan 18 oy alırken iki bağımsız meclis üyesi boş oy kullandı. İkinci ve üçüncü turlarda da sonuç değişmedi. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.
Dördüncü turda en fazla oyu alan adayın seçilmesi kuralı uygulandı. Serdar Orhan, 18 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Bu sonuçla belediye başkan vekilliği görevi AK Partili bir meclis üyesine geçti.
Ataşehir Belediye Meclisinde dengeler değişti
Ataşehir Belediye Meclisinde daha önce CHP'den seçilen altı üyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18'e yükseldi. Paylaşılan meclis aritmetiğine göre CHP'nin 17, bağımsızların ise üç üyesi bulunuyor.
Başkan vekilliği seçimine katılan iki bağımsız üyenin boş oy kullanması, ilk üç turda adayın gerekli çoğunluğa ulaşamamasında etkili oldu. CHP grubunun büyük bölümünün katılmadığı oylamada sonuç dördüncü turda belirlendi.
Serdar Orhan'dan seçim sonrası açıklama
Başkan vekili seçilmesinin ardından belediye meclisinde konuşan Serdar Orhan, yeni dönemde belediye hizmetlerine odaklanacaklarını söyledi. Göreve meclis üyelerinin oylarıyla geldiğini belirten Orhan, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Orhan, "Bizim bu yeni dönemdeki mottomuz: 'Bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bağımsız meclis üyelerine de teşekkür eden Orhan, "Artık hizmet vaktidir Ataşehir için." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den değerlendirme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Ataşehir'deki seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu. CHP'nin seçimde ortaya koyduğu tutumu eleştiren Özdemir, belediye hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulacağını belirtti.
Özdemir, "CHP bugünkü seçimde bir irade ortaya koymadı. Ataşehir'de tüm vatandaşlarımız eşit hizmet alacak." dedi.
Eyüpsultan'da ilk turda CHP adayı önde çıktı
Eyüpsultan Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi saat 14.00'te başladı. İlk turda CHP'nin desteklediği Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı.
İkinci turda Cafer Parlak 21 oy alarak üstünlüğünü korudu. Muhammet Çakır'ın oy sayısı ise 16'ya yükseldi. Ancak başkan vekilinin belirlenmesi için gereken çoğunluğa ulaşılamadı.
Üçüncü turda oylar eşitlendi
Eyüpsultan'da üçüncü tur oylamasında adayların aldığı oylar eşitlendi. Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy aldı.
İlk iki turda önde olan Parlak'ın oy sayısı üçüncü turda gerilerken, Çakır'ın oyları arttı. Her iki adayın da aynı sayıda oy alması üzerine başkan vekilliği seçimi dördüncü tura kaldı.
Dördüncü turda en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçilmesi öngörülüyor. Oyların yeniden eşit çıkması durumunda ise ilgili mevzuat uyarınca kura yöntemi uygulanıyor.
Eyüpsultan Belediye Meclisinde üye dağılımı
Paylaşılan meclis aritmetiğine göre Eyüpsultan Belediye Meclisinde CHP'nin 23, AK Parti'nin 11 ve MHP'nin üç üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı 14 olarak belirtiliyor.
Seçimin ilk turunda 37 oy kullanılırken, üçüncü turda iki aday toplam 36 oy aldı. Eyüpsultan'da başkan vekilliğinin hangi aday tarafından üstlenileceği dördüncü tur sonucuyla netleşecek.
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