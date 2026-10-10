Bahçeli'den bakanlara fon iftirası atan muhalefete tepki: İspatlanmadan suçlamak siyasete ihanettir
Bahçeli'den bakanlara fon iftirası atan muhalefete tepki: İspatlanmadan suçlamak siyasete ihanettir
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlara fon iftirası atan Yeni Parti'ye tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, 'Bakanlarımıza daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 13:32
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 13:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
SİYASETTE FON TARTIŞMASI
* Bakanlarımıza daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
* Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye, önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahçeli'den bakanlara fon iftirası atan muhalefete tepki: İspatlanmadan suçlamak siyasete ihanettir
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlara fon iftirası atan Yeni Parti'ye tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, 'Bakanlarımıza daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
SİYASETTE FON TARTIŞMASI
* Bakanlarımıza daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
* Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye, önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
Çok Okunanlar