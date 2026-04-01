Ayak bileğinden geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'a geri dönen Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Edson Alvarez'in birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun hem sağlık durumu hem de takımdaki geleceği netleşmiş değil.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:56
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hollanda'da operasyon geçiren Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edson Alvarez, tedavisinin son aşaması için İstanbul'a geldi.
Meksikalı oyuncu, son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı oynanan maçta forma giymişti.
TRT Spor'un haberine göre, Sezon boyunca sakatlık sebebiyle birçok maçı kaçıran Alvarez, bu karşılaşmanın ardından sağlık ekibi tarafından bir kez daha gözetim altına alındı.
Yapılan tetkikler sonucunda ayak bileğindeki ödemin iyileşmemesi sebebiyle 28 yaşındaki futbolcunun ameliyat olmasına karar verildi.
Hollanda'da 17 Şubat'ta operasyon geçiren Alvarez'in, tedavisine bu ülkede devam edildi. Bir buçuk aylık rehabilitasyon sürecinin ardından 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a döndü. Edson Alvarez'in birkaç hafta içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Sezon başında satın alma opsiyonuyla West Ham United takımından kiralanan Meksikalı futbolcu, sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe formasıyla sadece 17 maçta forma giydi.
Kulüp yönetimi, Edson Alvarez'in bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda henüz karar almadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Edson Alvarez'in durumu belirsizliğini koruyor
Çok Okunanlar