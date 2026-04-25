Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi! ''Derbiye göre bir hakem değil''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Özbek, TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görevlendirdiği hakem Yasin Kol için 'Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 11:01
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:
"26 ŞAMPİYONLUĞA İLERLİYORUZ"
"Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında gerçekleştirdiğimiz, çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa'da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakaladık. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak. Bu yıl Avrupa'daki performansımızı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum."
"DERBİYE GÖRE DEĞİL"
"Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamanızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bir bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine, Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını Türkiye sorguluyor."
"RAHATSIZLAR"
"Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey. Bundan önceki 3 senedeki şampiyonlukları hatırlarsanız, bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Bunu çok anormal karşılamayın çünkü Galatasaray özellikle futbolda öyle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, Galatasaray'ın bu yükselişinden rahatsız."
"GELECEK YIL DAHA ZOR OLACAK"
"Hep birlikte büyük emekler vererek elde ettiğimiz başarılar ne yazık ki sadece takdir edilmekle kalmamakta, aynı zamanda kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Bu durum artarak devam edecektir. Emin olun önümüzdeki sene bu seneden daha zor olacaktır."
NBA EUROPE
"NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılan görüşmelerde NBA Europe yetkileri Galatasaray'ın taraftar gücünden ve Aslantepe projesinden ne kadar etkilendiklerini söylüyor. Kadın voleybol takımımızın kazandığı kupayla Galatasaray Avrupa'da futbol, basketbol ve voleybolda şampiyonluk yaşayan ilk Türk kulübü oldu. Mutluyuz ve gururluyuz."
