Dursun Özbek rekor geliri açıkladı! Dudak uçuklatan rakam belli oldu
Dursun Özbek rekor geliri açıkladı! Dudak uçuklatan rakam belli oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekor bir gelire ulaştığını söyleyen Özbek, 'Geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 13:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'ın kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon konsolide hasılat tablosunda rekor kırdıklarını belirten Özbek, "Bu dönemde (2025/26) 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir." dedi.
Dursun Özbek, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekor bir gelire ulaştıklarını açıkladı. Özbek açıklamasında, "UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplamış ve 20. sırada yer alarak play-off oynamıştı. Şampiyonlar Ligi play-off etabında Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.
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Dursun Özbek rekor geliri açıkladı! Dudak uçuklatan rakam belli oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekor bir gelire ulaştığını söyleyen Özbek, 'Geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon konsolide hasılat tablosunda rekor kırdıklarını belirten Özbek, "Bu dönemde (2025/26) 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir." dedi.
Dursun Özbek, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekor bir gelire ulaştıklarını açıkladı. Özbek açıklamasında, "UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplamış ve 20. sırada yer alarak play-off oynamıştı. Şampiyonlar Ligi play-off etabında Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.
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