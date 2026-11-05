Devler Ligi'nde çifte zafer! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi
Devler Ligi'nde çifte zafer! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alması ve Galatasaray'ın da haftayı zaferle kapatması Türkiye'nin ülke puanı yarışında elini güçlendirdi. İşte sıralamadaki son durum...
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet aldı.
Bununla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray iki değerli galibiyetle haftayı kapattı.
HOLLANDA'YA YAKIN
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 haftasında Türkiye'nin kovaladığı Hollanda'nın 2 Devler Ligi takımı da kaybetti.
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Devler Ligi'nde çifte zafer! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alması ve Galatasaray'ın da haftayı zaferle kapatması Türkiye'nin ülke puanı yarışında elini güçlendirdi. İşte sıralamadaki son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet aldı.
Bununla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray iki değerli galibiyetle haftayı kapattı.
HOLLANDA'YA YAKIN
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 haftasında Türkiye'nin kovaladığı Hollanda'nın 2 Devler Ligi takımı da kaybetti.
PSV ve Feyenoord maçlarından yenik ayrıldı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere | 107.130 puan
2- İtalya | 91.303 puan
3- İspanya | 86.368 puan
4- Almanya | 84.545 puan
5- Fransa | 71.582 puan
6- Portekiz | 68.150 puan
7- Belçika | 62.850 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- TÜRKİYE | 53.075 PUAN
10- Yunanistan | 46.812 puan
11- Çekya | 45.725 puan
12- Polonya | 45.725 puan
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