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Devler Ligi'nde çifte zafer! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alması ve Galatasaray'ın da haftayı zaferle kapatması Türkiye'nin ülke puanı yarışında elini güçlendirdi. İşte sıralamadaki son durum...

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Devler Ligi'nde çifte zafer! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet aldı.

Bununla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray iki değerli galibiyetle haftayı kapattı.

HOLLANDA'YA YAKIN

Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 haftasında Türkiye'nin kovaladığı Hollanda'nın 2 Devler Ligi takımı da kaybetti.

PSV ve Feyenoord maçlarından yenik ayrıldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 107.130 puan

2- İtalya | 91.303 puan

3- İspanya | 86.368 puan

4- Almanya | 84.545 puan

5- Fransa | 71.582 puan

6- Portekiz | 68.150 puan

7- Belçika | 62.850 puan

8- Hollanda | 55.395 puan

9- TÜRKİYE | 53.075 PUAN

10- Yunanistan | 46.812 puan

11- Çekya | 45.725 puan

12- Polonya | 45.725 puan

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