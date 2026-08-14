Darwin Nunez'de işlem tamam! Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor
Darwin Nunez'de işlem tamam! Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor
Trabzonspor, Mohamed Salah'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililerin Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Uruguaylı golcünün yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzonspor'da Darwin Nunez transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Haberde Nunez'in transfer sürecini tamamlamak için 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklendiği öne sürüldü. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
ARABİSTAN KARİYERİ
Darwin Nunez, Al-Hilal formasıyla geçen sezon toplamda 24 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı forvet bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 de asist yaptı.
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Darwin Nunez'de işlem tamam! Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor
Trabzonspor, Mohamed Salah'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililerin Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Uruguaylı golcünün yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Trabzonspor'da Darwin Nunez transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Haberde Nunez'in transfer sürecini tamamlamak için 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklendiği öne sürüldü. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
ARABİSTAN KARİYERİ
Darwin Nunez, Al-Hilal formasıyla geçen sezon toplamda 24 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı forvet bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 de asist yaptı.
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