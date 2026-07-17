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Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'dan 70 milyon euroluk sürpriz

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aksine transferde sakin bir dönem geçiren Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak suskunluğunu bozdu. Bununla birlikte sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin İngiliz yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'dan 70 milyon euroluk sürpriz

Galatasaray transferde vites yükseltmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarken rotayı İngiltere'ye çevirdi.

İngiliz basınından elde edilen bilgilere göre Galatasaray Manchester City'nin 26 yaşındaki İngiliz yıldızı Phil Foden için harekete geçti.

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom, Phil Foden transferiyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek istiyor. City ile sözleşmesinin son yılına giren Phil Foden, Manchester ekibinden ayrılığa sıcak bakıyor.

26 yaşındaki İngiliz Phil Foden'ın bir dönem piyasa değeri 150 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon euro seviyelerinde.

CITY GÜNLERİ

Phil Foden, Manchester City formasıyla şimdiye kadar 369 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 110 gol atarken 68 de asist yaptı.

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