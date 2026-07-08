Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel ve Salih Özcan ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 20:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 20:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-2029 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'nın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci, ülkesinin Schalke 04 ve Fransa'nın Monaco takımlarında da görev yaptı.
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.
Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
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Beşiktaş'tan transferde 2 bomba birden!
Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel ve Salih Özcan ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-2029 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'nın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci, ülkesinin Schalke 04 ve Fransa'nın Monaco takımlarında da görev yaptı.
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.
Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
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