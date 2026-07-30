Beşiktaş, Midtjylland'ı yenerek Avrupa Ligi'nde tur atladı
Beşiktaş, Midtjylland'ı yenerek Avrupa Ligi'nde tur atladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 21:57
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 22:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Avrupa Ligi’nin 2. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Mike Tullberg’in çalıştırdığı Danimarka ekibi Midtjylland ile Vincenzo Italiano yönetmendeki temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz hakem John Brooks’un düdük çaldığı müsabakada MCH Arena’da karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda rakibi Midtjylland'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Midtjylland'da Martin Erlic, 44 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
RAKİP ÇEKYA'DAN
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç takımı Tromsö'yü eleyen Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
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Beşiktaş, Midtjylland'ı yenerek Avrupa Ligi'nde tur atladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 2. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Mike Tullberg’in çalıştırdığı Danimarka ekibi Midtjylland ile Vincenzo Italiano yönetmendeki temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz hakem John Brooks’un düdük çaldığı müsabakada MCH Arena’da karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda rakibi Midtjylland'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Midtjylland'da Martin Erlic, 44 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
RAKİP ÇEKYA'DAN
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç takımı Tromsö'yü eleyen Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
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