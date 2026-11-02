Beşiktaş maçı öncesi Celtic'te Oxlade-Chamberlain sürprizi!
Beşiktaş maçı öncesi Celtic'te Oxlade-Chamberlain sürprizi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maç öncesinde Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi yaşandı. Haftalar sonra Celtic'in ilk 11'ine dönen eski Beşiktaşlı futbolcunun, 5 Kasım'daki mücadelede siyah-beyazlılara karşı forma giymesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 13:35
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 13:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Celtic'te Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, haftalar sonra İskoç ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkarken teknik direktör Martin O'Neill'ın tecrübeli oyuncu hakkındaki sözleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, 5 Kasım Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak.
Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain için de ayrı bir anlam taşıyor.
Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak
2023 yılında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki sezon geçirdi. Beşiktaş'ta 50 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Ağustos 2025'te Beşiktaş'tan ayrılan Chamberlain, yaklaşık altı ay kulüpsüz kaldıktan sonra şubat ayında Celtic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İskoç ekibinde bugüne kadar 20 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetti. Bu sezon ise 8 karşılaşmada toplam 363 dakika süre aldı ancak henüz gol veya asist katkısı üretemedi.
Haftalar sonra ilk 11'de görev aldı
Oxlade-Chamberlain, Celtic'in İskoçya Premier Ligi'nde Falkirk'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada uzun bir aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, İngiliz futbolcuyu Benjamin Nygren'in yerine tercih etmesinin nedenlerini maç öncesinde değerlendirdi.
Sky Sports'a konuşan O'Neill, Chamberlain'in tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir."
Nygren'in sakatlığı forma şansı getirdi
O'Neill, İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yaşadığı ağrı nedeniyle kadroda değişikliğe gittiğini de açıkladı.
Celtic teknik direktörü, Nygren'in takım için önemli goller attığını vurgulayarak, "Bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor. Bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var" dedi.
Chamberlain'in Beşiktaş karşısında da forma giymesi beklenirken, eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.
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Beşiktaş maçı öncesi Celtic'te Oxlade-Chamberlain sürprizi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maç öncesinde Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi yaşandı. Haftalar sonra Celtic'in ilk 11'ine dönen eski Beşiktaşlı futbolcunun, 5 Kasım'daki mücadelede siyah-beyazlılara karşı forma giymesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Celtic'te Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, haftalar sonra İskoç ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkarken teknik direktör Martin O'Neill'ın tecrübeli oyuncu hakkındaki sözleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, 5 Kasım Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak.
Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain için de ayrı bir anlam taşıyor.
Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak
2023 yılında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki sezon geçirdi. Beşiktaş'ta 50 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Ağustos 2025'te Beşiktaş'tan ayrılan Chamberlain, yaklaşık altı ay kulüpsüz kaldıktan sonra şubat ayında Celtic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İskoç ekibinde bugüne kadar 20 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetti. Bu sezon ise 8 karşılaşmada toplam 363 dakika süre aldı ancak henüz gol veya asist katkısı üretemedi.
Haftalar sonra ilk 11'de görev aldı
Oxlade-Chamberlain, Celtic'in İskoçya Premier Ligi'nde Falkirk'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada uzun bir aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, İngiliz futbolcuyu Benjamin Nygren'in yerine tercih etmesinin nedenlerini maç öncesinde değerlendirdi.
Sky Sports'a konuşan O'Neill, Chamberlain'in tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir."
Nygren'in sakatlığı forma şansı getirdi
O'Neill, İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yaşadığı ağrı nedeniyle kadroda değişikliğe gittiğini de açıkladı.
Celtic teknik direktörü, Nygren'in takım için önemli goller attığını vurgulayarak, "Bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor. Bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var" dedi.
Chamberlain'in Beşiktaş karşısında da forma giymesi beklenirken, eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.
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