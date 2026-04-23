Beşiktaş Alanyaspor karşısında yarı final biletini aldı
Beşiktaş Alanyaspor maçı sonucu 3-0. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükseldi, sıradaki rakip Konyaspor oldu.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 23:01
hurhaber.com
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2026 yılında Tüpraş Stadyumu’nda Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, mücadelede üstün oyununu skora yansıtırken bir sonraki turda Konyaspor ile eşleşti. Yarı final karşılaşmasının takvimi ve kadro tercihleri sürecin seyrini belirleyecek başlıklar arasında yer alıyor.
İlk yarıda üstünlük erken geldi
Beşiktaş, karşılaşmanın 17. dakikasında El Bilal Toure’nin golüyle öne geçti. Organize gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Toure’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesi yetersiz kaldı. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda fark açıldı
Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo kontrollü ilerlerken 83. dakikada Alanyaspor kalecisinin hatası farkı artırdı. Ertuğrul Taşkıran’ın pasında araya giren Beşiktaşlı oyuncuların kazandırdığı pozisyonda Hyeon Gyu Oh topu boş kaleye gönderdi.
Son sözü Orkun Kökçü söyledi
85. dakikada gelişen atakta Milot Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortada Orkun Kökçü altıpas içinde kafa vuruşuyla skoru 3-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş mücadeleyi farklı kazandı.
Yarı finalde rakip Konyaspor
Bu sonuçla teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip yarı finalde Konyaspor ile eşleşti.
