Beşiktaş 10 kişiyle Hradec Kralove'yi deplasmanda yendi
Beşiktaş 10 kişiyle Hradec Kralove'yi deplasmanda yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Malsovicka Arena'da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Kassoum Ouattara'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlarken galibiyet golünü Semih Kılıçsoy kaydetti. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde temsilcimiz avantajı elde etti.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 22:07
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Beşiktaş, aradığı golü 80. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya savunmadan seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı ekip, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş mücadeleyi 10 kişi tamamladı
Karşılaşmada Beşiktaş adına Kassoum Ouattara 65. dakikada ilk sarı kartını gördü. 71. dakikada ikinci sarı kartını gören genç oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
10 kişi kalan Beşiktaş, kalan bölümde savunmada hata yapmayarak deplasmandan galibiyet çıkardı.
Rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu mücadelede turu geçen ekip UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.
Eşleşmeyi kazanan takım, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak. Elenen ekip ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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Beşiktaş 10 kişiyle Hradec Kralove'yi deplasmanda yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Malsovicka Arena'da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Kassoum Ouattara'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlarken galibiyet golünü Semih Kılıçsoy kaydetti. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde temsilcimiz avantajı elde etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Beşiktaş, aradığı golü 80. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya savunmadan seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı ekip, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş mücadeleyi 10 kişi tamamladı
Karşılaşmada Beşiktaş adına Kassoum Ouattara 65. dakikada ilk sarı kartını gördü. 71. dakikada ikinci sarı kartını gören genç oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
10 kişi kalan Beşiktaş, kalan bölümde savunmada hata yapmayarak deplasmandan galibiyet çıkardı.
Rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu mücadelede turu geçen ekip UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.
Eşleşmeyi kazanan takım, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak. Elenen ekip ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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