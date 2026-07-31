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Avrupa'da 3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı güncellendi

Türk takımları için Avrupa'da kritik bir hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselirken Beşiktaş da Danimarka'dan tur biletiyle döndü. Ancak bir diğer temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne sürpriz bir şekilde veda etti. Böylece Türkiye'nin ülke puanındaki son durumu netleşti.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:24
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa'da 3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir bugün UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, 1-1 biten maçın ardından Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 2. tur rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar toplamda 3-0 üstünlük kurarak adını 3. tura yazdırdı.

Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da hemen güncellendi. İşte son durum:

1. İngiltere - 98.519

2. İtalya - 84.232

3. İspanya - 78.618

4. Almanya - 76.688

5. Fransa - 65.082

6. Portekiz - 60.450

7. Belçika - 55.850

8. Hollanda - 48.895

9. TÜRKİYE - 45.975

10. Polonya - 42.625

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