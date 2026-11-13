SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Spor
  • A Milli Takım için küme düşme alarmı! İşte tek kurtuluş yolu

A Milli Takım için küme düşme alarmı! İşte tek kurtuluş yolu

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika yenilgisiyle grubunu son sırada bitirmesi kesinleşen Türkiye, A Ligi'nde kalmak için diğer grupların sonuncularını geride bırakmak zorunda. İşte gerçekleşmesi gereken senaryo...

Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım için küme düşme alarmı! İşte tek kurtuluş yolu

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte grubunu son sırada tamamlaması kesinleşen Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali de diğer gruplardaki sonuçlara bağlı hale geldi.

TEK SENARYO...

Millilerin doğrudan B Ligi'ne düşmekten kurtulabilmesi için diğer grupları son sırada tamamlayan takımlardan en az ikisini geride bırakması gerekiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde A Milli Takım, A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ekiplerden biriyle play-off mücadelesine çıkacak.

Türkiye'nin diğer grupların sonuncuları arasındaki sıralaması, A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek. Milliler, gerekli şartları sağlayamazsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver