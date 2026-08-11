Yılmaz'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı:Fırsatın heba edilmesine izin vermemeliyiz
Yılmaz'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı:Fırsatın heba edilmesine izin vermemeliyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu çözme yolunda önemli bir fırsat yakaladığını belirterek sürecin provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı korunması gerektiğini söyledi. Ankara'da düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan dönemde medya ve kamuoyuna önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 23:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen programa katılan Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin geleceği ve toplumsal kardeşlik açısından önem taşıdığını belirtti.
Terörün Türkiye'ye on binlerce can kaybının yanı sıra büyük bir ekonomik maliyet getirdiğini söyleyen Yılmaz, söz konusu maliyetin en az 2,3 trilyon doları aştığını kaydetti.
Yılmaz, "Türkiye, 10 binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz." dedi.
Provokasyon ve dezenformasyon uyarısı
Sürecin hassas bir aşamada olduğunu belirten Yılmaz, çeşitli provokasyonların ve dezenformasyon girişimlerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan dönemde basın ve medyanın sorumluluğuna işaret etti.
Sosyal medyanın etkisiyle gerçeğe dayanmayan bilgilerin yayılabileceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasını istemeyen çevrelerin süreci etkilemeye çalışabileceğini ifade etti.
Yılmaz, terör üzerinden siyasi hesap yapan ve ülkenin huzurunu kendi çıkarlarına feda eden çevrelere karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Meclis'teki 467 oya dikkat çekti
Yılmaz, TBMM'de bir gün önce 467 kabul oyuyla geçen düzenlemeye de değindi. Söz konusu oy oranını tarihi olarak nitelendiren Yılmaz, yüksek desteğin Terörsüz Türkiye konusunda siyasi mutabakat ve toplumsal desteği göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.
Siyaset, medya ve toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin sürecin ilerlemesi açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, kamuoyuna seslenen aktörlerin kullandıkları dile ve verdikleri mesajların oluşturabileceği etkiye özen göstermesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz süreci Türkiye modeli olarak tanımladı
Terörsüz Türkiye sürecinin bir "Türkiye modeli" olarak başladığını ve devam ettiğini belirten Yılmaz, süreçte üçüncü bir tarafın bulunmadığını söyledi.
Yılmaz, Türkiye'nin kendi milli iradesi ve kapasitesiyle temel sorunlarını çözme gücünü ortaya koyduğunu ifade ederek, terör meselesinde sağlanacak ilerlemenin diğer sorun alanlarında da ülkeye güç kazandıracağını dile getirdi.
Ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti
Eleştirinin gelişmenin ve sorun çözmenin dinamiklerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, farklı görüşlerin uygun bir yöntem ve üslupla ifade edilebileceğini söyledi.
Yılmaz, "Elbette bazı konularda farklı düşünebiliriz, farklı fikirlerimiz olabilir. Meselelere farklı açılardan bakabilir, geçmişe ve geleceğe ilişkin ayrı değerlendirmeler yapabiliriz. Ama unutmamalıyız ki ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin huzuru, ülkemizin güçlü ve müreffeh geleceğidir." ifadelerini kullandı.
Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekti
Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 270'in üzerinde gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yılmaz, uluslararası medya kuruluşlarının Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu eleştirdi.
Yerel medyanın toplumun ve ülkenin ortak hafızasının aktarılmasında önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonunun 16 yıllık birikimiyle Anadolu medyasının dayanışmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
Yılmaz, Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunların aşılması için desteğin devam edeceğini kaydetti.
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Yılmaz'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı:Fırsatın heba edilmesine izin vermemeliyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu çözme yolunda önemli bir fırsat yakaladığını belirterek sürecin provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı korunması gerektiğini söyledi. Ankara'da düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan dönemde medya ve kamuoyuna önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen programa katılan Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin geleceği ve toplumsal kardeşlik açısından önem taşıdığını belirtti.
Terörün Türkiye'ye on binlerce can kaybının yanı sıra büyük bir ekonomik maliyet getirdiğini söyleyen Yılmaz, söz konusu maliyetin en az 2,3 trilyon doları aştığını kaydetti.
Yılmaz, "Türkiye, 10 binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz." dedi.
Provokasyon ve dezenformasyon uyarısı
Sürecin hassas bir aşamada olduğunu belirten Yılmaz, çeşitli provokasyonların ve dezenformasyon girişimlerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan dönemde basın ve medyanın sorumluluğuna işaret etti.
Sosyal medyanın etkisiyle gerçeğe dayanmayan bilgilerin yayılabileceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasını istemeyen çevrelerin süreci etkilemeye çalışabileceğini ifade etti.
Yılmaz, terör üzerinden siyasi hesap yapan ve ülkenin huzurunu kendi çıkarlarına feda eden çevrelere karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Meclis'teki 467 oya dikkat çekti
Yılmaz, TBMM'de bir gün önce 467 kabul oyuyla geçen düzenlemeye de değindi. Söz konusu oy oranını tarihi olarak nitelendiren Yılmaz, yüksek desteğin Terörsüz Türkiye konusunda siyasi mutabakat ve toplumsal desteği göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.
Siyaset, medya ve toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin sürecin ilerlemesi açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, kamuoyuna seslenen aktörlerin kullandıkları dile ve verdikleri mesajların oluşturabileceği etkiye özen göstermesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz süreci Türkiye modeli olarak tanımladı
Terörsüz Türkiye sürecinin bir "Türkiye modeli" olarak başladığını ve devam ettiğini belirten Yılmaz, süreçte üçüncü bir tarafın bulunmadığını söyledi.
Yılmaz, Türkiye'nin kendi milli iradesi ve kapasitesiyle temel sorunlarını çözme gücünü ortaya koyduğunu ifade ederek, terör meselesinde sağlanacak ilerlemenin diğer sorun alanlarında da ülkeye güç kazandıracağını dile getirdi.
Ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti
Eleştirinin gelişmenin ve sorun çözmenin dinamiklerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, farklı görüşlerin uygun bir yöntem ve üslupla ifade edilebileceğini söyledi.
Yılmaz, "Elbette bazı konularda farklı düşünebiliriz, farklı fikirlerimiz olabilir. Meselelere farklı açılardan bakabilir, geçmişe ve geleceğe ilişkin ayrı değerlendirmeler yapabiliriz. Ama unutmamalıyız ki ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin huzuru, ülkemizin güçlü ve müreffeh geleceğidir." ifadelerini kullandı.
Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekti
Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 270'in üzerinde gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yılmaz, uluslararası medya kuruluşlarının Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu eleştirdi.
Yerel medyanın toplumun ve ülkenin ortak hafızasının aktarılmasında önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonunun 16 yıllık birikimiyle Anadolu medyasının dayanışmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
Yılmaz, Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunların aşılması için desteğin devam edeceğini kaydetti.
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