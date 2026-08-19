YENİ Parti kurultay süreci için takvimi açıkladı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin 1. Olağan Kurultay sürecinin 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü kongre takviminin ilanıyla başlayacağını açıkladı. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Emre, ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül’de, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim’de başlamasının planlandığını bildirdi. Sürecin ardından 1. Olağan Kurultay’ın yapılacağı tarih Parti Meclisi tarafından belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emre’nin verdiği bilgiye göre, kongre takviminin 22 Ağustos’ta başlamasının ardından üye çizelgeleri 26 Ağustos’ta ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. 26 Ağustos’a kadar partiye üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
YENİ Parti’nin il ve ilçe başkanlarının belirlenmesinde parti üyelerinin doğrudan katılımının esas alınacağı bir yöntem uygulanacağını belirten Emre, bunun temayül veya aday yoklaması şeklinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.
İlçe seçimleri için 12 Eylül planlandı
Partinin planlamasına göre ilçe başkanlığı seçim sürecinin başlangıç tarihi 12 Eylül olacak. İl başkanlarının seçimine ilişkin süreç için ise 18 Ekim Pazar günü değerlendiriliyor.
Emre, il kongrelerinin 27 Ekim’e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. İl kongrelerinin ardından Parti Meclisi toplanacak ve partinin 1. Olağan Kurultayı’nın tarihi kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulacak.
Parti üyeleri doğrudan oy kullanacak
Siyasi Partiler Kanunu kapsamında delegelerin seçim yetkisine işaret eden Emre, partilerin aday belirleme süreçlerinde temayül yoklamasına başvurabildiğini ifade etti. Belirlenecek tarihlerde ilgili seçim bölgesinde kayıtlı üyelerin oy kullanabileceğini kaydetti.
Emre, uygulamanın katılımcı bir parti yapısı oluşturma hedefi kapsamında hayata geçirileceğini söyledi. Mevcut sistemde delegelik esasının bulunduğunu belirten Emre, parti üyelerinin karar süreçlerine daha doğrudan katılmasını istediklerini ifade etti.
Melih Meriç’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emre, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin de bilgi verdi. Meriç’in yoğun bakımda bulunduğunu belirten Emre, kendilerine iletilen bilgiye göre milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Basın toplantısında İBB davasına da değinen Emre, 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlayan operasyon ve devamındaki yargılama sürecine ilişkin partisinin eleştirilerini dile getirdi.
Emre, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin duruşmalardaki beyanları ile soruşturma aşamasındaki ifadeleri arasında farklılıklar bulunduğunu savundu. İmamoğlu’nun savunma hakkının sınırlandırıldığını ileri süren Emre, yargılama yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundu.
Muhittin Böcek soruşturmasını gündeme getirdi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturma sürecine de değinen Emre, Böcek’in cezaevindeyken birden fazla kez ifadeye çağrılmasını eleştirdi.
Emre, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan 15 milyon euroluk iddiğa ilişkin açıklamaların isim, tarih ve para transferinin ayrıntıları bakımından belirsizlik taşıdığını savundu.
Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi
Emre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YENİ Parti’nin çerçeve yasaya yaklaşımına yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, partisinin siyasi karar alma yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milletvekillerinin kritik kararlarda emir-komuta zinciri içerisinde hareket etmemesi gerektiğini belirten Emre, demokratikleşme, basın özgürlüğü, yargı sistemi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması gibi başlıkların da Türkiye’nin gündeminde bulunduğunu söyledi.
Emre ayrıca Türkiye’nin seçime ihtiyacı olduğunu savunarak mevcut siyasi ve hukuki uygulamalara yönelik partisinin eleştirilerini aktardı.
Silivri’deki duruşma salonunu eleştirdi
Silivri’de İBB davası için kullanılan yeni duruşma salonunun fiziki koşullarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfadan oluştuğunu ve dosyanın çok sayıda eylem ile sanığı kapsadığını belirtti.
Dosyanın kapsamının savunma ve yargılama süreçlerini zorlaştırdığını ileri süren Emre, birbirinden farklı eylemlere ilişkin yargılamaların tek dosyada yürütülmesine karşı olduklarını ifade etti.
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YENİ Parti kurultay süreci için takvimi açıkladı
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin 1. Olağan Kurultay sürecinin 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü kongre takviminin ilanıyla başlayacağını açıkladı. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Emre, ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül’de, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim’de başlamasının planlandığını bildirdi. Sürecin ardından 1. Olağan Kurultay’ın yapılacağı tarih Parti Meclisi tarafından belirlenecek.
Emre’nin verdiği bilgiye göre, kongre takviminin 22 Ağustos’ta başlamasının ardından üye çizelgeleri 26 Ağustos’ta ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. 26 Ağustos’a kadar partiye üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
YENİ Parti’nin il ve ilçe başkanlarının belirlenmesinde parti üyelerinin doğrudan katılımının esas alınacağı bir yöntem uygulanacağını belirten Emre, bunun temayül veya aday yoklaması şeklinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.
İlçe seçimleri için 12 Eylül planlandı
Partinin planlamasına göre ilçe başkanlığı seçim sürecinin başlangıç tarihi 12 Eylül olacak. İl başkanlarının seçimine ilişkin süreç için ise 18 Ekim Pazar günü değerlendiriliyor.
Emre, il kongrelerinin 27 Ekim’e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. İl kongrelerinin ardından Parti Meclisi toplanacak ve partinin 1. Olağan Kurultayı’nın tarihi kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulacak.
Parti üyeleri doğrudan oy kullanacak
Siyasi Partiler Kanunu kapsamında delegelerin seçim yetkisine işaret eden Emre, partilerin aday belirleme süreçlerinde temayül yoklamasına başvurabildiğini ifade etti. Belirlenecek tarihlerde ilgili seçim bölgesinde kayıtlı üyelerin oy kullanabileceğini kaydetti.
Emre, uygulamanın katılımcı bir parti yapısı oluşturma hedefi kapsamında hayata geçirileceğini söyledi. Mevcut sistemde delegelik esasının bulunduğunu belirten Emre, parti üyelerinin karar süreçlerine daha doğrudan katılmasını istediklerini ifade etti.
Melih Meriç’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emre, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin de bilgi verdi. Meriç’in yoğun bakımda bulunduğunu belirten Emre, kendilerine iletilen bilgiye göre milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Saldırının sorumlularının yakalandığı bilgisini aldıklarını aktaran Emre, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.
İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Basın toplantısında İBB davasına da değinen Emre, 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlayan operasyon ve devamındaki yargılama sürecine ilişkin partisinin eleştirilerini dile getirdi.
Emre, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin duruşmalardaki beyanları ile soruşturma aşamasındaki ifadeleri arasında farklılıklar bulunduğunu savundu. İmamoğlu’nun savunma hakkının sınırlandırıldığını ileri süren Emre, yargılama yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundu.
Muhittin Böcek soruşturmasını gündeme getirdi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturma sürecine de değinen Emre, Böcek’in cezaevindeyken birden fazla kez ifadeye çağrılmasını eleştirdi.
Emre, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan 15 milyon euroluk iddiğa ilişkin açıklamaların isim, tarih ve para transferinin ayrıntıları bakımından belirsizlik taşıdığını savundu.
Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi
Emre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YENİ Parti’nin çerçeve yasaya yaklaşımına yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, partisinin siyasi karar alma yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milletvekillerinin kritik kararlarda emir-komuta zinciri içerisinde hareket etmemesi gerektiğini belirten Emre, demokratikleşme, basın özgürlüğü, yargı sistemi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması gibi başlıkların da Türkiye’nin gündeminde bulunduğunu söyledi.
Emre ayrıca Türkiye’nin seçime ihtiyacı olduğunu savunarak mevcut siyasi ve hukuki uygulamalara yönelik partisinin eleştirilerini aktardı.
Silivri’deki duruşma salonunu eleştirdi
Silivri’de İBB davası için kullanılan yeni duruşma salonunun fiziki koşullarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfadan oluştuğunu ve dosyanın çok sayıda eylem ile sanığı kapsadığını belirtti.
Dosyanın kapsamının savunma ve yargılama süreçlerini zorlaştırdığını ileri süren Emre, birbirinden farklı eylemlere ilişkin yargılamaların tek dosyada yürütülmesine karşı olduklarını ifade etti.
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