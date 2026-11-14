Yeni Parti'de gözler birinci olağan kurultaya çevrildi. Bugün Ankara Spor Salonu'nda yaklaşık bin 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek kurultayda, tek genel başkan adayı ise Özgür Özel.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 11:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti Birinci Olağan Kurultay'ını bugün Ankara'da yapacak. Özgür Özel'in kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.
Parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Kurucular Kurulu planlanan tüzük değişiklikleri için toplandı. Toplantıda Parti Meclisi'nin üye sayısının, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi. Parti Meclisi'nde farklı meslek grupları, sendikalardan temsilciler ve alanında tanınan isimlere yer verilmesi öngörülüyor.
Kurucular Kurulu, Etik Kurul oluşturulmasına da karar verdi. Bu değişiklikler Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacak.
Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak kurultaya yaklaşık bin 200 delege katılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel'in kurultayın ardından Yeni Parti'nin merkez yönetim kurulunda da büyük değişiklik yapması bekleniyor.
CHP hariç tüm siyasi partilerin kurultaya davet edildiği bildirildi. Kurultayda partililerin beğenisine sunulmak üzere dört farklı şarkı hazırlandığı da öğrenildi.
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Yeni Parti'de kurultay günü
Yeni Parti'de gözler birinci olağan kurultaya çevrildi. Bugün Ankara Spor Salonu'nda yaklaşık bin 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek kurultayda, tek genel başkan adayı ise Özgür Özel.
Yeni Parti Birinci Olağan Kurultay'ını bugün Ankara'da yapacak. Özgür Özel'in kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.
Parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Kurucular Kurulu planlanan tüzük değişiklikleri için toplandı. Toplantıda Parti Meclisi'nin üye sayısının, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi. Parti Meclisi'nde farklı meslek grupları, sendikalardan temsilciler ve alanında tanınan isimlere yer verilmesi öngörülüyor.
Kurucular Kurulu, Etik Kurul oluşturulmasına da karar verdi. Bu değişiklikler Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacak.
Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak kurultaya yaklaşık bin 200 delege katılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel'in kurultayın ardından Yeni Parti'nin merkez yönetim kurulunda da büyük değişiklik yapması bekleniyor.
CHP hariç tüm siyasi partilerin kurultaya davet edildiği bildirildi. Kurultayda partililerin beğenisine sunulmak üzere dört farklı şarkı hazırlandığı da öğrenildi.
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