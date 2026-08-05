Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimine AK Parti'den itiraz
Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimine AK Parti'den itiraz
Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilini belirlemek amacıyla seçim yapıldı. Oylama sonucunda CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçildi. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oylama sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarında bulunarak hukuki itirazda bulunacaklarını açıkladı. Seçim sürecine ilişkin yapılacak resmi başvuruların nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 21:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Özdemir, daha önce bazı belediye başkan vekilliği seçimlerinde yaşanan tartışmaların Üsküdar'da da tekrarlandığını öne sürdü. Seçim sürecinde Meclis üyelerinin iradesinin baskı altında bırakıldığını savunan Özdemir, hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını iddia etti.
Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını belirterek, sürecin yasal çerçevede takip edileceğini ifade etti.
Üçüncü tur oylamasına ilişkin değerlendirme
Abdullah Özdemir, üçüncü tur oylamada AK Parti ve MHP'li 17 Meclis üyesi ile CHP'li 6 Meclis üyesinin desteğiyle AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy aldığını, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın ise 21 oyda kaldığını ileri sürdü.
Özdemir, buna rağmen AK Parti adayına verilen oyların geçersiz sayıldığını iddia ederek, geçersiz sayılan oyların kamuoyuna gösterilmediğini savundu.
Ara kararı ve baskı iddiaları
Üçüncü tur oylamanın ardından verilen 10 dakikalık arayı da eleştiren Özdemir, toplantının kesintisiz şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi. Ara kararının Meclis üyeleri üzerinde baskı oluşturmak amacıyla verildiğini öne süren Özdemir, ara sırasında bazı siyasi parti temsilcilerinin CHP grubuyla görüştüğünü iddia etti.
Özdemir ayrıca, toplantı sırasında tehdit ve fiziki gerginlik yaşandığını ileri sürerek, bu iddialara ilişkin görüntü ve kayıtların bulunduğunu söyledi.
Resmi sonuçta CHP adayı başkan vekili seçildi
Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonucunda CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili olarak seçildi. AK Parti ise seçim sürecinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere ilişkin hukuki başvuru sürecini başlatacağını açıkladı.
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Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimine AK Parti'den itiraz
Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilini belirlemek amacıyla seçim yapıldı. Oylama sonucunda CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçildi. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oylama sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarında bulunarak hukuki itirazda bulunacaklarını açıkladı. Seçim sürecine ilişkin yapılacak resmi başvuruların nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Özdemir, daha önce bazı belediye başkan vekilliği seçimlerinde yaşanan tartışmaların Üsküdar'da da tekrarlandığını öne sürdü. Seçim sürecinde Meclis üyelerinin iradesinin baskı altında bırakıldığını savunan Özdemir, hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını iddia etti.
Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını belirterek, sürecin yasal çerçevede takip edileceğini ifade etti.
Üçüncü tur oylamasına ilişkin değerlendirme
Abdullah Özdemir, üçüncü tur oylamada AK Parti ve MHP'li 17 Meclis üyesi ile CHP'li 6 Meclis üyesinin desteğiyle AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy aldığını, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın ise 21 oyda kaldığını ileri sürdü.
Özdemir, buna rağmen AK Parti adayına verilen oyların geçersiz sayıldığını iddia ederek, geçersiz sayılan oyların kamuoyuna gösterilmediğini savundu.
Ara kararı ve baskı iddiaları
Üçüncü tur oylamanın ardından verilen 10 dakikalık arayı da eleştiren Özdemir, toplantının kesintisiz şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi. Ara kararının Meclis üyeleri üzerinde baskı oluşturmak amacıyla verildiğini öne süren Özdemir, ara sırasında bazı siyasi parti temsilcilerinin CHP grubuyla görüştüğünü iddia etti.
Özdemir ayrıca, toplantı sırasında tehdit ve fiziki gerginlik yaşandığını ileri sürerek, bu iddialara ilişkin görüntü ve kayıtların bulunduğunu söyledi.
Resmi sonuçta CHP adayı başkan vekili seçildi
Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonucunda CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili olarak seçildi. AK Parti ise seçim sürecinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere ilişkin hukuki başvuru sürecini başlatacağını açıkladı.
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