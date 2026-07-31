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TÜGVA yaz okulları finalinde sürpriz! Koreografi büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programı, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Programda yapılan dev koreografi büyük beğeni topladı.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 21:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TÜGVA yaz okulları finalinde sürpriz! Koreografi büyük beğeni topladı

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdulhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında TÜGVA'lı gençlerin görsellerinin yer aldığı dev koreografi açıldı.

Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdulhamid Han'ın koreografilerinin baktığı yönde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin yer aldığı görüldü.

Söz konusu koreografi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda paylaşımla büyük beğeni topladı.

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