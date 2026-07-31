Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TÜGVA yaz okulları finalinde sürpriz! Koreografi büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programı, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Programda yapılan dev koreografi büyük beğeni topladı.
Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdulhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında TÜGVA'lı gençlerin görsellerinin yer aldığı dev koreografi açıldı.
Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdulhamid Han'ın koreografilerinin baktığı yönde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin yer aldığı görüldü.
Söz konusu koreografi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda paylaşımla büyük beğeni topladı.
Çok Okunanlar