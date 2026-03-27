Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu. Yönter," Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 23:10
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 23:13
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.
İstifa açıklaması X üzerinden yapıldı
İzzet Ulvi Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını belirterek, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı. Açıklamada istifanın gerekçesine ilişkin detay verilmedi.
Parti yönetiminde yeni süreç izlenecek
Yönter’in istifasının ardından MHP yönetim kadrosunda oluşacak yeni yapılanma ve görev dağılımının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. Parti içi görevlendirmelere ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
Gözler MHP’den gelecek açıklamalarda
İstifa kararının ardından MHP’den yapılacak resmi açıklamalar ve yeni atamalar kamuoyu tarafından takip ediliyor.
MHP yönetiminde dikkat çeken istifa kararı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu. Yönter," Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.
İstifa açıklaması X üzerinden yapıldı
İzzet Ulvi Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını belirterek, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı. Açıklamada istifanın gerekçesine ilişkin detay verilmedi.
Parti yönetiminde yeni süreç izlenecek
Yönter’in istifasının ardından MHP yönetim kadrosunda oluşacak yeni yapılanma ve görev dağılımının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. Parti içi görevlendirmelere ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
Gözler MHP’den gelecek açıklamalarda
İstifa kararının ardından MHP’den yapılacak resmi açıklamalar ve yeni atamalar kamuoyu tarafından takip ediliyor.
