İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 13 Ağustos 2026'da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “gördüğüm lüzum üzerine” İYİ Parti üyeliğinden ayrıldığını belirtirken, milletvekilliği görevine TBMM çatısı altında devam edeceğini bildirdi. İstifanın ardından Gürban’ın Meclis çalışmalarındaki tutumu izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:07
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 22:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürban, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması amacıyla bugüne kadar çalıştığını belirtti. Çalışmalarında ortak değerleri ve milletin menfaatini esas aldığını ifade etti.
Milli ve manevi değerlere bağlılığına vurgu yapan Gürban, milletvekilliği görevini de bu anlayış ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü kaydetti.
Milletvekilliği görevini sürdürecek
Gürban, İYİ Parti’den ayrılma kararına ilişkin açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı ile Kurucu Genel Başkan nezdinde teşkilat hukukunu gözetenlere teşekkür eden Gürban, bundan sonraki süreçte milletvekilliği görevini TBMM çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.
Gürban, açıklamasında, “Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim” ifadelerine yer verdi.
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Mehmet Mustafa Gürban İYİ Parti’den istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 13 Ağustos 2026'da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “gördüğüm lüzum üzerine” İYİ Parti üyeliğinden ayrıldığını belirtirken, milletvekilliği görevine TBMM çatısı altında devam edeceğini bildirdi. İstifanın ardından Gürban’ın Meclis çalışmalarındaki tutumu izlenecek başlıklar arasında yer alacak.
Gürban, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması amacıyla bugüne kadar çalıştığını belirtti. Çalışmalarında ortak değerleri ve milletin menfaatini esas aldığını ifade etti.
Milli ve manevi değerlere bağlılığına vurgu yapan Gürban, milletvekilliği görevini de bu anlayış ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü kaydetti.
Milletvekilliği görevini sürdürecek
Gürban, İYİ Parti’den ayrılma kararına ilişkin açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı ile Kurucu Genel Başkan nezdinde teşkilat hukukunu gözetenlere teşekkür eden Gürban, bundan sonraki süreçte milletvekilliği görevini TBMM çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.
Gürban, açıklamasında, “Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim” ifadelerine yer verdi.
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