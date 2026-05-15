Manavgat davasında Niyazi Nefi Kara’ya verilen hapis cezası açıklandı. Antalya’daki davada çok sayıda sanık hakkında karar çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 18:20
Antalya’da Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6’sı tutuklu 41 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosyada temyiz sürecinin nasıl işleyeceği de gündeme geldi.
Mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından mahkumiyet kararı verdi.
Niyazi Nefi Kara’ya örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikap suçundan 10 yıl 10 ay, zimmet suçundan 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kara hakkında toplam 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına hükmedildi.
Baklava kutusu iddiası davada yer aldı
Soruşturma sürecinde rüşvet paralarının “baklava kutusu” içerisinde teslim edildiği iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında da karar açıklandı.
Mahkeme, Tüter’e “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi. Tüter ayrıca 2 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.
Diğer sanıklar hakkında da karar verildi
Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Manavgat davasında Niyazi Nefi Kara'ya ağır ceza
