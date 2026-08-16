TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla 16 Ağustos 2026'da bir anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun milli ve manevi birliği üzerindeki etkisine dikkati çekerken sevgi, hoşgörü ve kardeşlik vurgusu yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:36
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 14:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacı Bektaş Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ettiğini belirtti.
Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun milli ve manevi birliğinin oluşmasındaki yerine işaret eden Kurtulmuş, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının toplumdaki etkisini vurguladı.
Birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı
Kurtulmuş, mesajında Hacı Bektaş Veli'nin "bir olalım, iri olalım, diri olalım" hikmetine yer verdi. Bu anlayışın asırlardır gönülleri aydınlatmaya ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye devam ettiğini ifade etti.
Hacı Bektaş Veli'nin derin irfanıyla geleceğe uzanan istikbal yürüyüşüne istikamet verdiğini belirten Kurtulmuş, mesajını "Ruhu şad olsun" sözleriyle tamamladı.
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Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş Veli için anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla 16 Ağustos 2026'da bir anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun milli ve manevi birliği üzerindeki etkisine dikkati çekerken sevgi, hoşgörü ve kardeşlik vurgusu yaptı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacı Bektaş Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ettiğini belirtti.
Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun milli ve manevi birliğinin oluşmasındaki yerine işaret eden Kurtulmuş, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının toplumdaki etkisini vurguladı.
Birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı
Kurtulmuş, mesajında Hacı Bektaş Veli'nin "bir olalım, iri olalım, diri olalım" hikmetine yer verdi. Bu anlayışın asırlardır gönülleri aydınlatmaya ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye devam ettiğini ifade etti.
Hacı Bektaş Veli'nin derin irfanıyla geleceğe uzanan istikbal yürüyüşüne istikamet verdiğini belirten Kurtulmuş, mesajını "Ruhu şad olsun" sözleriyle tamamladı.
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