Kılıçdaroğlu ''hançeri'' unutmadı itiraf etti: İmamoğlu siyasi tutuklu değil
Kılıçdaroğlu ''hançeri'' unutmadı itiraf etti: İmamoğlu siyasi tutuklu değil
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurultay sürecinde 'Aramızda bulunanlar sırtımdan hançerledi' çıkışıyla gündeme oturan ve değişimci kanatla köprüleri atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının 'siyasi nedenlerle tutuklanmadığını' söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye gündemini yakından ilgilendiren hukuki ve siyasi süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu. Programda, tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanlarının durumuyla ilgili yöneltilen sorular yanıt buldu.
"TUTUKLANMA GEREKÇELERİ SİYASİ DÜŞÜNCELERİ DEĞİL"
Kamuoyunda ve siyaset kulislerinde uzun süredir devam eden "siyasi yargılama" tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının hukuki durumunun siyasi bir arka plana dayanmadığını savundu.
Sunucunun yönelttiği sorular üzerine açık net ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Elbette aynı fikirdeyim. Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, siyasi söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor."
"SADECE EKREM İMAMOĞLU İÇİN SÖYLEMİYORUM"
Açıklamalarının odağını tek bir kişiyle sınırlamadığına, benzer durumda bulunan tüm yerel yöneticileri kapsadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, genel tablonun altını çizdi. Tutuklamaların siyasi saiklerle yapılmadığı görüşünü yineleyen CHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben sadece Ekrem İmamoğlu için demiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu ''hançeri'' unutmadı itiraf etti: İmamoğlu siyasi tutuklu değil
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurultay sürecinde 'Aramızda bulunanlar sırtımdan hançerledi' çıkışıyla gündeme oturan ve değişimci kanatla köprüleri atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının 'siyasi nedenlerle tutuklanmadığını' söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye gündemini yakından ilgilendiren hukuki ve siyasi süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu. Programda, tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanlarının durumuyla ilgili yöneltilen sorular yanıt buldu.
"TUTUKLANMA GEREKÇELERİ SİYASİ DÜŞÜNCELERİ DEĞİL"
Kamuoyunda ve siyaset kulislerinde uzun süredir devam eden "siyasi yargılama" tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının hukuki durumunun siyasi bir arka plana dayanmadığını savundu.
Sunucunun yönelttiği sorular üzerine açık net ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Elbette aynı fikirdeyim. Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, siyasi söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor."
"SADECE EKREM İMAMOĞLU İÇİN SÖYLEMİYORUM"
Açıklamalarının odağını tek bir kişiyle sınırlamadığına, benzer durumda bulunan tüm yerel yöneticileri kapsadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, genel tablonun altını çizdi. Tutuklamaların siyasi saiklerle yapılmadığı görüşünü yineleyen CHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben sadece Ekrem İmamoğlu için demiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar."
Kaynak:Star
Çok Okunanlar