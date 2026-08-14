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İYİ Parti'de bir istifa daha! Ömer Karakaş partisinden ayrıldı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Partinin vekil sayısı 27'e düştü.
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.
Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Karakaş'ın ayrılığıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 27'ye düştü.
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