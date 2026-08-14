SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İYİ Parti'de bir istifa daha! Ömer Karakaş partisinden ayrıldı

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Partinin vekil sayısı 27'e düştü.

Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 15:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ömer Karakaş partisinden ayrıldı

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Karakaş'ın ayrılığıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 27'ye düştü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver