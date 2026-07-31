Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandığı iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu konuyla ilgili bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 19:18
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 21:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINDI MI?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandığı iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu konuyla ilgili bir gündem MYK'da oldu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.
12 İLDE YENİ ATAMA
Sarı, "12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya’ya Emin Kalyoncu, Artvin’e Ahmet Özdemir, Balıkesir’e Fikret Şahin, Burdur’a Recep Mutlucan, Giresun’a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’a Tuncay Yılmaz, Kars’a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’ya Uğur Alendar, Kütahya’ya Nihat Saygın, Rize’ye Muhittin Bayrak, Trabzon’a Mustafa Gültekin, Zonguldak’a ise Olcay Can atandı." dedi.
‘ATAMADAN HABERİM YOK’
İddiaların ardından Gürsel Tekin ile görüştüğünü aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, Tekin’in atama kararından haberdar olmadığını söylediğini belirtti.
Tekin’in açıklamasını paylaşan Saymaz, şu ifadeleri aktardı: “CHP il başkanlığına atama yapıldığını sizden duyuyorum. Hiç haberim yok. Hiçbir bilgim yok. Kimin atandığını bilmiyorum. Ben Ekim’in 16’sına kadar görevimin başındayım. O tarihe kadar yetkili benim.”
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandığı iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu konuyla ilgili bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINDI MI?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandığı iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu konuyla ilgili bir gündem MYK'da oldu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.
12 İLDE YENİ ATAMA
Sarı, "12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya’ya Emin Kalyoncu, Artvin’e Ahmet Özdemir, Balıkesir’e Fikret Şahin, Burdur’a Recep Mutlucan, Giresun’a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’a Tuncay Yılmaz, Kars’a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’ya Uğur Alendar, Kütahya’ya Nihat Saygın, Rize’ye Muhittin Bayrak, Trabzon’a Mustafa Gültekin, Zonguldak’a ise Olcay Can atandı." dedi.
‘ATAMADAN HABERİM YOK’
İddiaların ardından Gürsel Tekin ile görüştüğünü aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, Tekin’in atama kararından haberdar olmadığını söylediğini belirtti.
Tekin’in açıklamasını paylaşan Saymaz, şu ifadeleri aktardı: “CHP il başkanlığına atama yapıldığını sizden duyuyorum. Hiç haberim yok. Hiçbir bilgim yok. Kimin atandığını bilmiyorum. Ben Ekim’in 16’sına kadar görevimin başındayım. O tarihe kadar yetkili benim.”
Çok Okunanlar