Erdoğan: İsrail, Lübnan ve İran'da okulları vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Münasebetiyle Verilen İftar programında açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Münasebetiyle Verilen İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür. Biz bugüne kadar hep işimize baktık hizmete odaklandık sağlık hizmetlerimizin standartlarını yükseltmenin çabası içinde olduk' dedi. Erdoğan, İsrail'in Filistin, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında ise 'Gazze'de doktorlar şehit ediliyor. Gözünü kan bürümüş şebeke Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden Tıp Fakültesi talebelerini, onlara katılan, destek veren, güç veren tüm hekimleri de yine saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum.
Bazı meslekler eda mesleği; bazı meslekler feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir.
Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür.
Biz bugüne kadar hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standartlarını yükseltmenin çabası içinde olduk.
Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz.
2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik.
Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor.
Ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Daha burada saymaya kalksak inanın saatlerimiz alacak nice hizmeti ve yatırımı ülkemize kazandırdık.
Yalnızca sağlık sistemini yenilemekle kalmadık aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti değiştirerek sağlıkta bir daha asla kapanmayacak tertemiz bir sayfa açtık.
Bir anne şefkatiyle hastasına kol kanat geren hemşirelerimizi, doktorlarımızı unutmadık ve unutamayız.
KATİL İSRAİL'İN SALDIRILARI
Maalesef bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, gülücüklerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz.
Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın, sadece insani değerleri korumanın derdindeyiz. Hadiselere petrolün, altının, doğalgazın değerinden bakan değil; hakkın, adaletin, merhametin, şefkatin ve insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz.
Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Gazze'de doktorlar şehit ediliyor. Gözünü kan bürümüş şebeke İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor.
Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.
