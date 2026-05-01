1 Mayıs mitinginde Hatimoğulları’ndan süreç mesajı: Barış nehri akacak!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın Van’da yaptığı açıklamalar, çözüm sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlarıyla öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 21:11
Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent meydanında miting düzenlendi. Etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Mitingde emek, demokrasi ve barış vurgusu öne çıktı.
Hatimoğulları’ndan çözüm süreci açıklaması
Hatimoğulları, konuşmasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden “Barış ve Demokratik Toplum” sürecine değinerek süreçte tıkanıklıklar yaşandığını ifade etti. Sürecin ilerlemesi için çaba gösterdiklerini belirten Hatimoğulları, bu engellerin aşılacağını söyledi. Açıklamasında, “Barış nehri akacak” ifadesini kullandı.
Ekonomi ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler
Konuşmasında ekonomik gelişmelere de yer veren Hatimoğulları, küresel ölçekte yaşanan krizlere dikkat çekti. 2008 sonrası ekonomik sürecin etkilerinin devam ettiğini belirterek, savaşlar ve ekonomik sorunların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’de ise işsizlik ve hayat pahalılığına ilişkin eleştiriler dile getirildi.
Tarım ve fiyat karşılaştırmaları gündeme geldi
Hatimoğulları, tarım politikalarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin geçmişte tarım ihracatında önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Güncel fiyatlara ilişkin örnekler vererek, gıda fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.
Kadın cinayetleri ve sosyal konulara vurgu
Konuşmada kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler de gündeme geldi. Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarına değinilerek, benzer soruşturmaların yürütülmesi çağrısı yapıldı. Kadın emeğinin görünürlüğü ve çalışma hayatındaki yeri de vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.
KHK ve yerel yönetim tartışmaları
Hatimoğulları, KHK ile ihraç edilenlere ilişkin değerlendirmesinde görevlerine iade konusunun gündemde olduğunu belirtti. Ayrıca belediyelere yönelik kayyım uygulamalarına ilişkin eleştiriler dile getirildi. Van’daki yerel yönetim sonuçlarına ve son gelişmelere atıfta bulunuldu.
Çok Okunanlar