Erdoğan: Gençleri kirli oyunlarına alet edemezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor' dedi. Erdoğan ayrıca 'Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında, vakfın mensuplarını ve katılımcıları selamlarken Türkiye genelindeki tüm gençlere ve çocuklara selamlarını ve sevgilerini iletti.
Yeditepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da, rengarenk çiçek bahçesini andıran bir atmosferde bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan; umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığını belirterek "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla heyecanıyla tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TÜGVA'ya etkinlik için şükranlarını iletip Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticilerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum."
- "SİZİN ŞU COŞKUNUZU, ŞU ENERJİNİZİ TARİF ETMEYE İNANIN KELİMELER YETMEZ"
Gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yöneticileriyle mensuplarıyla profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğüslerini kabartan işlere imza atmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:
"Unutmayın, 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.
Vakfın bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Erdoğan, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi haline geldiğini ifade etti.
Erdoğan, 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladığını, 232 bin öğrencinin tecvit eğitimi aldığını, 387 binden fazla gencin ise Osmanlıca derslerine katıldığını anlattı.
Yüz binlerce öğrencinin birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını kaydeden Erdoğan, "Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenabıallah sizleri nazarlardan saklasın diyorum." diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocaları tebrik ettiğini belirterek, "81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gençliğin milletin atardamarı olduğunu söyleyen ve bunun özellikle altını çizmek istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz, kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor."
- "NE YAPARLARSA YAPSINLAR KARŞIMDAKİ ŞU GENÇLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZLER"
Erdoğan, TÜGVA gibi göz bebeği olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri bunlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz."
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Erdoğan: Gençleri kirli oyunlarına alet edemezler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor' dedi. Erdoğan ayrıca 'Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında, vakfın mensuplarını ve katılımcıları selamlarken Türkiye genelindeki tüm gençlere ve çocuklara selamlarını ve sevgilerini iletti.
Yeditepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da, rengarenk çiçek bahçesini andıran bir atmosferde bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan; umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığını belirterek "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla heyecanıyla tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TÜGVA'ya etkinlik için şükranlarını iletip Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticilerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum."
- "SİZİN ŞU COŞKUNUZU, ŞU ENERJİNİZİ TARİF ETMEYE İNANIN KELİMELER YETMEZ"
Gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yöneticileriyle mensuplarıyla profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğüslerini kabartan işlere imza atmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:
"Unutmayın, 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.
Vakfın bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Erdoğan, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi haline geldiğini ifade etti.
Erdoğan, 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladığını, 232 bin öğrencinin tecvit eğitimi aldığını, 387 binden fazla gencin ise Osmanlıca derslerine katıldığını anlattı.
Yüz binlerce öğrencinin birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını kaydeden Erdoğan, "Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenabıallah sizleri nazarlardan saklasın diyorum." diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocaları tebrik ettiğini belirterek, "81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gençliğin milletin atardamarı olduğunu söyleyen ve bunun özellikle altını çizmek istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz, kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor."
- "NE YAPARLARSA YAPSINLAR KARŞIMDAKİ ŞU GENÇLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZLER"
Erdoğan, TÜGVA gibi göz bebeği olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri bunlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz."
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