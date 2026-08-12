Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada kararının gerekçesine değinen İmamoğlu, bundan sonraki siyasi sürece ilişkin “yeni bir yol” mesajı verdi. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından atacağı siyasi adımlar gündemin izlenen başlıkları arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 21:22
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 21:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
mamoğlu, açıklamasına “Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım” ifadeleriyle başladı ve 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Kararının ülkenin geleceğine ilişkin inandığı değerler ve millete karşı taşıdığı sorumluluğun bir sonucu olduğunu belirten İmamoğlu, bugüne kadar birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür etti.
İmamoğlu'ndan yeni yol mesajı
İmamoğlu açıklamasında, “Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ayrıca yurttaşlara bu sürece katılma çağrısında bulunarak, “Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum” dedi.
Paylaşılan açıklamada İmamoğlu'nun bundan sonraki siyasi faaliyetlerini hangi parti veya yapı altında sürdüreceğine ilişkin doğrudan bir ifade yer almadı.
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Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa kararını açıkladı
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada kararının gerekçesine değinen İmamoğlu, bundan sonraki siyasi sürece ilişkin “yeni bir yol” mesajı verdi. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından atacağı siyasi adımlar gündemin izlenen başlıkları arasında yer alacak.
mamoğlu, açıklamasına “Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım” ifadeleriyle başladı ve 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Kararının ülkenin geleceğine ilişkin inandığı değerler ve millete karşı taşıdığı sorumluluğun bir sonucu olduğunu belirten İmamoğlu, bugüne kadar birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür etti.
İmamoğlu'ndan yeni yol mesajı
İmamoğlu açıklamasında, “Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ayrıca yurttaşlara bu sürece katılma çağrısında bulunarak, “Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum” dedi.
Paylaşılan açıklamada İmamoğlu'nun bundan sonraki siyasi faaliyetlerini hangi parti veya yapı altında sürdüreceğine ilişkin doğrudan bir ifade yer almadı.
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