Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için tarihi ziyaret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için tarihi ziyaret mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine giden süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Erdoğan, 'Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yaptık' diyerek, önümüzdeki dönemde de desteğin süreceğini ve en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:40
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 12:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ve Pakistan değil ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu anlaşmayı imzaladığımızda açıkladık, 'Bundan sonraki süreçte katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır.' dedik ve kapıyı açık tuttuk." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar." dedi.
-ABD-İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin, temennisinin bir an önce barışın gerçekleşmesi olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sıkıntı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu trafiği bir an önce açmak, dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız, İran aynı şekilde buna taraftar. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması, buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A VE TAHRAN YÖNETİMİNİN KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRILARI
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Körfez ülkelerine saldırıları karşısında Türkiye'nin tutumu sorulan Erdoğan, "Biz, buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail, bu savaşın baş aktörüdür. İsrail, burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur." diye konuştu.
- "EN KISA ZAMANDA BEN DE İNŞALLAH BİR ŞAM SEYAHATİ YAPACAĞIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında çözüm bulma çabasındaki Katar ile Pakistan'ın arabuluculuğu rolüne ilişkin, her iki ülkenin de bu konuda önemli görevler üstlendiklerini, bundan sonraki süreçte de bunun devam edeceğine inandığını söyledi.
Erdoğan, "Hep beraber el ele vereceğiz, her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkiler ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin şunları dile getirdi:
"Suriye ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler, bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye, bizim kardeşimizdir, Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte Suriye, kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir, hiç endişe etmesinler."
Türkiye'nin, Suriye'nin istikrarına yönelik desteğine ilişkin soruyu Erdoğan, "Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diyerek yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine giden süreçte Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Elhamdülillah, bunu en güzel şekilde gerek Cumhurbaşkanı Şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım." ifadelerini kullandı.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyareti ve iki ülke ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, "Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, Lübnan'da ABD'nin sürece desteğine önem verdiklerini belirterek, "Bunu başarmak suretiyle Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Şu anda İsrail, saldırgan. Lübnan, şu anda sürekli İsrail saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bu konuyu ABD ile görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Bu meseleyi Sayın Trump ile Türkiye'yi ziyareti sırasında da görüştük. Elbette önümüzdeki dönemde de kendisiyle görüşmeye devam edeceğiz."
görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bir orduya sahibiz, güçlü bir jandarmamız var. Bu ordu, şu anda kendi içerisinde birlik ve beraberlik halinde hareket ediyor. Bu birlik ve beraberlik halinde hareket eden ordumuzun bu düzeni, bu kuruluşu herkesi gerçek manada kendi içinde sevindiriyor. Ordumuz birdir, beraberdir, bütündür ve yoluna da bu şekilde devam etmektedir. Politikayla askerimizin ilişiği yoktur." dedi.
- "BİZİM İÇİN ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ DEĞİL"
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Avrupa, 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapamadık. Biz, yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz, kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de AK Parti iktidarını takibe devam edin. AK Parti ile Türkiye, çok daha güçlü yarınlara yürüyecektir, bundan kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Türkiye, inşallah yarına çok daha güçlü girecek ve güçlü bir şekilde de yürüyecektir. Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır." diye konuştu.
Arap dünyasına seslenen Erdoğan, "Hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz, onların hepsini seviyoruz. Biz, biriz, beraberiz, iriyiz, aman birbirimizi kırmayalım, gücendirmeyelim, birlikte olmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için tarihi ziyaret mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine giden süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Erdoğan, 'Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yaptık' diyerek, önümüzdeki dönemde de desteğin süreceğini ve en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Türkiye ve Pakistan değil ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu anlaşmayı imzaladığımızda açıkladık, 'Bundan sonraki süreçte katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır.' dedik ve kapıyı açık tuttuk." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar." dedi.
-ABD-İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin, temennisinin bir an önce barışın gerçekleşmesi olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sıkıntı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu trafiği bir an önce açmak, dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız, İran aynı şekilde buna taraftar. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması, buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A VE TAHRAN YÖNETİMİNİN KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRILARI
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Körfez ülkelerine saldırıları karşısında Türkiye'nin tutumu sorulan Erdoğan, "Biz, buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail, bu savaşın baş aktörüdür. İsrail, burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur." diye konuştu.
- "EN KISA ZAMANDA BEN DE İNŞALLAH BİR ŞAM SEYAHATİ YAPACAĞIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında çözüm bulma çabasındaki Katar ile Pakistan'ın arabuluculuğu rolüne ilişkin, her iki ülkenin de bu konuda önemli görevler üstlendiklerini, bundan sonraki süreçte de bunun devam edeceğine inandığını söyledi.
Erdoğan, "Hep beraber el ele vereceğiz, her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkiler ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin şunları dile getirdi:
Türkiye'nin, Suriye'nin istikrarına yönelik desteğine ilişkin soruyu Erdoğan, "Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diyerek yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine giden süreçte Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Elhamdülillah, bunu en güzel şekilde gerek Cumhurbaşkanı Şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım." ifadelerini kullandı.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyareti ve iki ülke ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, "Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, Lübnan'da ABD'nin sürece desteğine önem verdiklerini belirterek, "Bunu başarmak suretiyle Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
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