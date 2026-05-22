Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan finansal okuryazarlık vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen “22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı”nda yaptığı konuşmada finansal farkındalığın toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, finans ve sermaye piyasalarının güvenilir yapısının ekonomik büyüme açısından kritik önem taşıdığını belirtirken, yatırım ortamını güçlendirecek düzenlemelerin devreye alınacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 18:41
Erdoğan, finansal okuryazarlığın yalnızca bireysel tasarruf yönetimi açısından değil, ekonomik sistemin sağlıklı işlemesi bakımından da önemli olduğunu söyledi. Bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların ilkokul çağından başlayarak toplum genelinde finansal farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti.
Finans piyasalarında şeffaflık mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu ifade etti. Sermaye piyasalarının güçlü olduğu ülkelerde üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve girişimcilik ekosisteminin daha gelişmiş olduğunu belirten Erdoğan, piyasaların adil, şeffaf ve güvenli şekilde işlemesinin önemine dikkat çekti.
Erdoğan konuşmasında, “Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, mali ve kurumsal düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz” dedi.
Yapay zekâ ve dijital finans vurgusu
Dijitalleşmenin finans sektöründe önemli dönüşümler oluşturduğunu belirten Erdoğan, yapay zekâ teknolojilerinin finans piyasalarını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Tasarruf alışkanlıkları, yatırım kararları ve dijital ödeme sistemlerinde hızlı değişim yaşandığını ifade eden Erdoğan, siber güvenlik, yasa dışı bahis ve dijital finans tehditlerinin de yeni dönemin başlıkları arasında yer aldığını dile getirdi.
Erdoğan, finansal sistemlerin manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış şekilde çalışmasının ekonomik istikrar açısından belirleyici olduğunu kaydetti.
