CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’den Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin TBMM’de kullandığı bazı odaların CHP’ye tahsis edilmesi yönündeki talebi kabul edilmedi. TBMM Başkanlığı, ana muhalefet partisi konumundaki Yeni Parti’nin grup yönetimine ayrılan odalarda mevcut düzenin korunmasına karar verdi. Kararın ardından CHP ve Yeni Parti yönetimlerinin Meclis’teki yerleşim düzeni gündemdeki yerini koruyacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanlığı, oda tahsisine ilişkin değerlendirmesini tamamlayarak kararını CHP ve Yeni Parti yönetimlerine bildirdi. Buna göre Yeni Parti grup yönetiminin kullandığı odaların partiye tahsis edilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.
Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı genel başkanlık odasının CHP’ye verilmesi yönündeki talebi de kabul edilmedi. Karar doğrultusunda söz konusu odayı Özel kullanmaya devam edecek.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kullandığı odanın da mevcut tahsisinin korunduğu belirtildi. Daha önce CHP tarafından kullanılan grup yönetim odası ile grup başkanvekilleri için ayrılan odalardan birinin ise CHP’ye tahsis edildiği aktarıldı.
CHP ve Yeni Parti aynı katta yer alacak
TBMM Başkanlığı tarafından alınan kararın ardından Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, Yeni Parti yönetimiyle aynı katta yer alması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu için Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in kullandığı odanın karşısındaki odanın tahsis edilmesi öngörülüyor. Böylece iki partinin yönetim kadroları TBMM’de aynı kattaki çalışma alanlarını kullanacak.
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CHP’nin Meclis’teki oda talebine onay çıkmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’den Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin TBMM’de kullandığı bazı odaların CHP’ye tahsis edilmesi yönündeki talebi kabul edilmedi. TBMM Başkanlığı, ana muhalefet partisi konumundaki Yeni Parti’nin grup yönetimine ayrılan odalarda mevcut düzenin korunmasına karar verdi. Kararın ardından CHP ve Yeni Parti yönetimlerinin Meclis’teki yerleşim düzeni gündemdeki yerini koruyacak.
TBMM Başkanlığı, oda tahsisine ilişkin değerlendirmesini tamamlayarak kararını CHP ve Yeni Parti yönetimlerine bildirdi. Buna göre Yeni Parti grup yönetiminin kullandığı odaların partiye tahsis edilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.
Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı genel başkanlık odasının CHP’ye verilmesi yönündeki talebi de kabul edilmedi. Karar doğrultusunda söz konusu odayı Özel kullanmaya devam edecek.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kullandığı odanın da mevcut tahsisinin korunduğu belirtildi. Daha önce CHP tarafından kullanılan grup yönetim odası ile grup başkanvekilleri için ayrılan odalardan birinin ise CHP’ye tahsis edildiği aktarıldı.
CHP ve Yeni Parti aynı katta yer alacak
TBMM Başkanlığı tarafından alınan kararın ardından Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, Yeni Parti yönetimiyle aynı katta yer alması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu için Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in kullandığı odanın karşısındaki odanın tahsis edilmesi öngörülüyor. Böylece iki partinin yönetim kadroları TBMM’de aynı kattaki çalışma alanlarını kullanacak.
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