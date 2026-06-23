CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği yönündeki iddialar siyasi gündemde yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddialar, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç’ın katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının ardından gündeme geldi. Saraç, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret edeceğini ifade etmişti.
Saraç’ın açıklamalarının ardından bazı medya organlarında, Kılıçdaroğlu tarafından yapılabilecek olası bir resmi ziyaret başvurusunun Demirtaş cephesinde karşılık bulmayacağı yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu iddialarda Demirtaş’ın görüşmeyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.
Kamuoyunda tartışma yaratan bu iddialar sonrasında CHP yönetiminden konuya ilişkin değerlendirme geldi.
Müslim Sarı’dan açıklama
CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı, “Selahattin Demirtaş’ın yakın çevresi kim, kaynak nedir bilmiyoruz. Genel başkanımız Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planlıyor. Şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Genel Başkanımız henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunmuş değil” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı ziyaret etme planı bulunurken, henüz resmi bir ziyaret başvurusu yapılmadı.
Ziyaret sürecine ilişkin resmi başvuru bulunmuyor
CHP Sözcüsü Sarı’nın açıklamaları, ziyaret konusunda parti yönetiminin planlama aşamasında olduğunu ortaya koydu. Buna göre Edirne Cezaevi’nde gerçekleştirilebilecek olası görüşme için şu ana kadar resmi süreç başlatılmış değil.
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CHP’den Demirtaş görüşmesi iddialarına açıklama
CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği yönündeki iddialar siyasi gündemde yer aldı.
İddialar, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç’ın katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının ardından gündeme geldi. Saraç, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret edeceğini ifade etmişti.
Görüşmenin gerçekleşmeyeceği iddiası gündeme geldi
Saraç’ın açıklamalarının ardından bazı medya organlarında, Kılıçdaroğlu tarafından yapılabilecek olası bir resmi ziyaret başvurusunun Demirtaş cephesinde karşılık bulmayacağı yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu iddialarda Demirtaş’ın görüşmeyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.
Kamuoyunda tartışma yaratan bu iddialar sonrasında CHP yönetiminden konuya ilişkin değerlendirme geldi.
Müslim Sarı’dan açıklama
CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı, “Selahattin Demirtaş’ın yakın çevresi kim, kaynak nedir bilmiyoruz. Genel başkanımız Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planlıyor. Şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Genel Başkanımız henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunmuş değil” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı ziyaret etme planı bulunurken, henüz resmi bir ziyaret başvurusu yapılmadı.
Ziyaret sürecine ilişkin resmi başvuru bulunmuyor
CHP Sözcüsü Sarı’nın açıklamaları, ziyaret konusunda parti yönetiminin planlama aşamasında olduğunu ortaya koydu. Buna göre Edirne Cezaevi’nde gerçekleştirilebilecek olası görüşme için şu ana kadar resmi süreç başlatılmış değil.
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