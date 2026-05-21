CHP'de ''mutlak butlan'' gerilimi! 22 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez 'buradayım' açıklaması 22 milletvekilinin destek vermesiyle CHP içerisinde 'mutlak butlan tartışmaları'nı yeniden alevlendirdi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen mutlak butlana ilişkin, 'Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir. Ben de Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:40
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 14:42
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci "buradayım" açıklamasının ardından "Mutlak butlan" dikkat çeken bir cevap verdi.
"DEVLETE GÜVEN AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztürkmen, "Sayın Adalet Bakanı'nın şüpheli ölümlerle ilgili dosyaların yeniden açılacağını söylemesi devlete güven açısından çok önemlidir." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Öztürkmen, CHP ile ilgili mutlak butlan tartışmaları hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir." ifadelerini kullandı.
"BEN DE KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTIM"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin de Öztürkmen, "Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok." dedi.
22 MİLLETVEKİLİ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki açıklamalarını CHP'li 22 milletvekili paylaştı.
Kılıçdaroğlu'na destek veren vekiller şu şekilde: Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp, İlhan Kesici, Gülizar Biçer Karaca, Erdoğan Toprak, Rahmi Aşkın Türeli ve Orhan Sarıbal.
KAYNAK: STAG GAZETESİ
