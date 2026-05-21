CHP Kurultay Davası'nda mutlak butlan kararı çıktı
Mahkeme CHP 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 17:33
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 17:37
CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan dava ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi.
