Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde hangi başlıklar öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel gelişmeler, ateşkes süreci ve NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları ele alındı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalar, diplomatik temasların önümüzdeki dönemde hangi başlıklarda yoğunlaşabileceğine yönelik dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 22:33
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 22:37
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, ihtilaflı konularda makul çözümlerin mümkün olduğuna inandığını belirterek yapıcı girişimlere desteğin süreceğini söyledi.
Suriye ve Lübnan mesajı öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’de istikrar ortamının kalıcı hale gelmesinin bölge açısından önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini belirten Erdoğan, Lübnan’daki mevcut durumun daha fazla kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.
NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları değerlendirildi
Görüşmede NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlıkların sürdüğünü ve gerekli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
San Diego’daki cami saldırısı gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye yönelik saldırı nedeniyle Donald Trump’a taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun nefret suçlarına karşı olduğunu vurguladı.
Trump’tan Erdoğan açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var.” ifadelerini kullandı.
