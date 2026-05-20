17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19,3 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:16
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerini takibe aldı.
Bu siteler üzerinden elde edilen kara paraların önce farklı hesaplara, ardından da kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.
143 şüphelinin hesaplarında 19 milyar 300 milyonluk işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Zanlıların yakalanması için Batman merkezli 17 ilde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. 122 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
