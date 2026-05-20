Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında iddianame tamamlandı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede yer alan suçlamalar ve talep edilen ceza kamuoyunda dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 18:13
Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Ersoy’un 11 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu belirtildi.
11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması
Hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlamasına yer verildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada diğer şüphelilerle ilgili suçlamalar da dosyada yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.
65 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy için toplam 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Talep edilen cezanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.
