İletişim Başkanı Duran’dan dijital vesayet mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi”nde yaptığı konuşmada dijital platformların etkisi, algoritmalar ve dezenformasyonla mücadele konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden dezenformasyonla mücadele kulübü üyesi öğrencilerin katıldığı programda, dijital alandaki yönlendirmelerin gelecekte daha fazla tartışılacağına dikkat çekildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 21:10
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 21:18
İletişim Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Duran, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Dezenformasyonun dönüşümüne dikkat çekti
Dezenformasyonun geçmişten bugüne farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Duran, dijital çağda yapay zeka destekli içeriklerin gerçeği ayırt etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Sosyal medya platformları ve algoritmaların bireylerin algısı üzerinde güçlü etkiler oluşturduğunu ifade eden Duran, gençlerin dijital okuryazarlık konusunda daha donanımlı olması gerektiğini kaydetti.
Duran, “Dijital okuryazarlık artık sadece bir teknoloji meselesi değil. Bilgiyi doğrulama, kaynağı sorgulama, algoritmik yönlendirmeyi fark etme ve psikolojik manipülasyonu tanıma meselesi.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya ve algoritma vurgusu
Sosyal medya platformlarının bazı durumlarda ülkelerin iç süreçlerine müdahale aracı olarak kullanılabildiğini söyleyen Duran, büyük teknoloji şirketlerinin küresel ölçekte etkisini artırdığına işaret etti. Algoritmaların tarafsız olmadığını belirten Duran, dijital platformların yönlendirme gücüne karşı bilinç geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Duran, “Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Dijital vesayetin farkında olmadan dominasyonu altında kalmayacağız. Biz veri üreteceğiz, ürettiğimiz verileri biz toplayacağız.” dedi.
Yapay zeka ile dezenformasyon takibi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara da değinen Duran, yapay zeka destekli sistemlerle dijital ortamda yayılan manipülatif içeriklerin tespit edildiğini belirtti. Duran, CİMER ve dezenformasyon bildirim servisi üzerinden çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Türkiye genelinde üniversitelerde kurulan 102 dezenformasyonla mücadele kulübünün faaliyet yürüttüğünü açıklayan Duran, dijital farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.
İletişim Başkanı Duran'dan dijital vesayet mesajı
