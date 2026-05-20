Rasim Ozan Kütahyalı Maltepe Cezaevi’ne nakledildi

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezaevi değiştirildi. Kütahyalı’nın Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nden İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 23:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirilmişti.

Soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Gözaltı süresi uzatılmıştı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer şüphelilerin gözaltı süreleri uzatılmıştı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kütahyalı’nın savcılık ve emniyet ifadelerine yansıyan dosyada, milyonlarca liralık para transferleri ile mal varlığına ilişkin bilgiler yer almıştı. Dosyada lüks araçlar ile İstanbul’daki çeşitli gayrimenkullerin dikkat çektiği aktarılmıştı.

Mal varlığı dosyaya yansımıştı

Soruşturma kapsamında hazırlanan 244 sayfalık ifade ve inceleme dosyasında, şüphelilere ait finansal hareketlerin incelendiği belirtilmişti. Kütahyalı’nın savunmasında eşinin hamile olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

