Bakan Gürlek’ten çocuk suçlarına ilişkin "infaz" açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yargı hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Bakan Gürlek, vatandaşlardan gelen taleplerin ve sahadan iletilen görüşlerin yeni düzenlemelerde dikkate alındığını belirtti. Adliye, lojman, hakim, savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra ceza infaz sistemine yönelik beklentilerin de toplantılarda ele alındığını ifade etti.
15-18 yaş grubuna yönelik düzenleme hazırlanıyor
Gürlek, 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik mevcut infaz sisteminde değişikliğe gidileceğini söyledi. Özellikle adam öldürme gibi ağır suçlarda verilen cezaların toplumda “cezasızlık algısı” oluşturduğuna yönelik değerlendirmelerin gündeme geldiğini belirten Gürlek, bu kapsamda yeni bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
Mevcut sistemde çocuklara yönelik infaz uygulamasında farklı oranlar bulunduğunu ifade eden Gürlek, yeni düzenleme ile bazı suçlar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Gürlek, infaz sisteminde yer alan “1 gün yerine 2 gün” uygulamasının da değiştirileceğini söyledi.
Okullardaki çocuklar için takip sistemi planlanıyor
Adalet Bakanı Gürlek, suça karışan çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak komisyon kurduğunu açıkladı.
Çalışmanın, özellikle 11 yaşından itibaren suça karıştığı tespit edilen çocukların gözlemlenmesi ve aile ziyaretleriyle sürecin kayıt altına alınmasını içerdiği belirtildi. Bakan Gürlek, çocukların sosyal çevrelerinin ve gelişim süreçlerinin takip edilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Sosyal medya için kimlik doğrulama sistemi gündemde
Toplantıda sosyal medya düzenlemelerine ilişkin çalışmalar da gündeme geldi. Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Gürlek, düzenlemenin yalnızca belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik tespiti yapılmasını hedeflediğini söyledi. Sosyal medya platformlarına girişlerde kimlik doğrulama sisteminin de değerlendirildiği aktarıldı.
