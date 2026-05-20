Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından AFAD ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlenirken, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 21:23
Haluk Levent’in geçirdiği rahatsızlığın detayları ortaya çıktı

Sanatçının rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale gerçekleştirildi. Hastanede yapılan ilk kontroller sonrası mide kanaması teşhisi konulduğu bildirildi.

AFAD toplantısı öncesi rahatsızlandı

Haluk Levent’in Eskişehir konserinin ardından AFAD ile gerçekleştirilecek toplantı için yola çıktığı sırada fenalaştığı aktarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sanatçının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından Haluk Levent’in yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

