Haluk Levent’in geçirdiği rahatsızlığın detayları ortaya çıktı
Haluk Levent’in geçirdiği rahatsızlığın detayları ortaya çıktı
Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından AFAD ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlenirken, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 21:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanatçının rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale gerçekleştirildi. Hastanede yapılan ilk kontroller sonrası mide kanaması teşhisi konulduğu bildirildi.
AFAD toplantısı öncesi rahatsızlandı
Haluk Levent’in Eskişehir konserinin ardından AFAD ile gerçekleştirilecek toplantı için yola çıktığı sırada fenalaştığı aktarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sanatçının hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından Haluk Levent’in yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Haluk Levent’in geçirdiği rahatsızlığın detayları ortaya çıktı
Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından AFAD ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlenirken, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sanatçının rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale gerçekleştirildi. Hastanede yapılan ilk kontroller sonrası mide kanaması teşhisi konulduğu bildirildi.
AFAD toplantısı öncesi rahatsızlandı
Haluk Levent’in Eskişehir konserinin ardından AFAD ile gerçekleştirilecek toplantı için yola çıktığı sırada fenalaştığı aktarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sanatçının hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından Haluk Levent’in yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Çok Okunanlar