Kılıçdaroğlu’ndan mutlak butlan kararı sonrası ilk mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davada mahkeme ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kararla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin görevi devralmasına hükmedildi. Kararın siyasi ve hukuki etkilerine ilişkin süreç yakından takip edilirken, gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 18:18
Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk açıklamasını TGRT Haber’e yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Mutlak butlan kararı Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kurultay davasında süreç gündemdeydi
CHP’nin 2023 yılında gerçekleştirilen kurultayına ilişkin açılan dava kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Dosyada istinaf incelemesi sürerken, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı siyasi gündemin ana başlıkları arasına girdi.
Kararla birlikte CHP yönetim yapısında nasıl bir yol izleneceği ve parti organlarında hangi adımların atılacağına ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Sürecin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar ve hukuki girişimlerle şekillenmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu daha önce video mesaj yayımlamıştı
Kemal Kılıçdaroğlu, karar öncesinde kişisel X hesabından yayımladığı video mesajda CHP içerisindeki tartışmalara değinmişti. “Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına” başlığıyla paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu mesajında CHP içerisinde yeniden “arınma” çağrısı yaparken, kurultay sürecine ilişkin tartışmaların parti açısından önem taşıdığına dikkat çekmişti.
