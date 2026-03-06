Bolu’da Tanju Özcan’ın yerine başkan vekili belirlendi
Bolu’da Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi toplandı. Yapılan oylamada Mehmet Tuna Özcan belediye başkan vekili olarak seçildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 20:01
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 20:03
Bolu’da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine vekalet edecek isim belediye meclisi tarafından belirlendi. Bolu Belediye Meclisi’nde yapılan seçim sonucunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuna Özcan başkan vekili oldu. Kararın ardından belediye yönetiminin nasıl şekilleneceği yerel yönetim gündeminde yer almaya devam ediyor.
Belediye meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı
İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında Bolu Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Saat 15.00’te gerçekleştirilen oturumda Cumhur İttifakı’nın adayı Nadi Okur ile CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan yarıştı.
Yapılan oylamada Nadi Okur 10 oy, Mehmet Tuna Özcan ise 19 oy aldı. İlk iki turda meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için seçim sonuçlanmadı.
Üçüncü turda sonuç çıktı
Seçimin üçüncü turunda yapılan oylamada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi.
Seçimin ardından konuşan Tuna Özcan, meclis üyelerine teşekkür ederek Tanju Özcan’ın görev sürecindeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Soruşturma kapsamında gözaltılar yapılmıştı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. BOLSEV yönetim kurulu üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheliye ev hapsi uygulanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma sürecinde Tanju Özcan’ın görevinden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.
Çok Okunanlar