Bakırhan Demirtaş için kongreyi işaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında çerçeve yasanın Demirtaş'ı kapsayıp kapsamayacağı tartışılırken Bakırhan, partisinin kongresini işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ın kongrede bulunmasını beklediklerini belirterek, “İnşallah Demirtaş da bizimle olacak. Zaten ana hedeflerimizden birisi o” ifadelerini kullandı.
Bakırhan'ın açıklaması, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan düzenlemenin kimleri ve hangi hukuki durumları kapsayacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Seçim pazarlığı iddialarına yanıt verdi
Bakırhan, süreç kapsamında “seçim pazarlığı” yapıldığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Bu yöndeki değerlendirmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da haksızlık olduğunu savundu.
Bakırhan, “Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?” dedi.
DEM Parti heyeti Erdoğan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ağustos 2026'da DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Çerçeve yasa görüşmede gündeme geldi
DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetle “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ndeki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.
Partinin açıklamasında, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un TBMM'de 467 oyla kabul edilmesinden duyulan memnuniyetin görüşmede dile getirildiği belirtildi.
Görüşmede süreçte gelinen aşama ile bundan sonra atılacak adımların karşılıklı değerlendirildiği kaydedildi. DEM Parti ayrıca sürecin sürdürülmesine ilişkin ortak iradenin teyit edildiğini açıkladı.
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Bakırhan Demirtaş için kongreyi işaret etti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında çerçeve yasanın Demirtaş'ı kapsayıp kapsamayacağı tartışılırken Bakırhan, partisinin kongresini işaret etti.
Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ın kongrede bulunmasını beklediklerini belirterek, “İnşallah Demirtaş da bizimle olacak. Zaten ana hedeflerimizden birisi o” ifadelerini kullandı.
Bakırhan'ın açıklaması, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan düzenlemenin kimleri ve hangi hukuki durumları kapsayacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Seçim pazarlığı iddialarına yanıt verdi
Bakırhan, süreç kapsamında “seçim pazarlığı” yapıldığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Bu yöndeki değerlendirmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da haksızlık olduğunu savundu.
Bakırhan, “Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?” dedi.
DEM Parti heyeti Erdoğan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ağustos 2026'da DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Çerçeve yasa görüşmede gündeme geldi
DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetle “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ndeki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.
Partinin açıklamasında, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un TBMM'de 467 oyla kabul edilmesinden duyulan memnuniyetin görüşmede dile getirildiği belirtildi.
Görüşmede süreçte gelinen aşama ile bundan sonra atılacak adımların karşılıklı değerlendirildiği kaydedildi. DEM Parti ayrıca sürecin sürdürülmesine ilişkin ortak iradenin teyit edildiğini açıkladı.
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