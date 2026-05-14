Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı: Tahliyeler var
Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı: Tahliyeler var
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celsenin 12’nci duruşmasında ara karar açıklandı. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 11 tutuklu sanığın durumuna ilişkin değerlendirme yapan mahkeme heyeti, 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 19:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
200 sanığın yargılandığı davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını sunmazken, mahkeme ara kararını duruşmanın sonunda açıkladı. Dava kapsamında alınan kararların ardından yargılamanın ilerleyen celselerde devam edeceği belirtildi.
Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül tarafından açıklanan ara kararda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın tahliyesine hükmedildi. Ayrıca Rıza Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan hakkında da tahliye kararı verildi.
Tutukluluğu devam eden isimler açıklandı
Mahkeme heyeti, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında da tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi.
Ara karar kapsamında ayrıca Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Celal Tekin’in tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.
Dava ikinci celsenin 12’nci duruşmasında sürdü
Bir haftalık aranın ardından devam eden duruşmada, sanıkların tutukluluk durumları yeniden değerlendirildi. Mahkemenin açıkladığı ara karar sonrası dosyanın ilerleyen duruşmalarda yeni değerlendirmelerle devam etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye olmuştu.
Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, davanın ikinci celsesinin 11. duruşma gününde, avukatların talebine ilişkin ara kararını açıkladı. Hakim, avukatların mazeretleri hususunda karar vermeye gerek olmadığına karar verdi; tefrik, yetkisizlik, görevsizlik taleplerini reddetti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine oy birliği ile karar verdi. Duruşma Savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için bir hafta süre istedi, duruşma 14 Mayıs’a bırakıldı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.
İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.
Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı: Tahliyeler var
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celsenin 12’nci duruşmasında ara karar açıklandı. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 11 tutuklu sanığın durumuna ilişkin değerlendirme yapan mahkeme heyeti, 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi.
200 sanığın yargılandığı davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını sunmazken, mahkeme ara kararını duruşmanın sonunda açıkladı. Dava kapsamında alınan kararların ardından yargılamanın ilerleyen celselerde devam edeceği belirtildi.
Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül tarafından açıklanan ara kararda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın tahliyesine hükmedildi. Ayrıca Rıza Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan hakkında da tahliye kararı verildi.
Tutukluluğu devam eden isimler açıklandı
Mahkeme heyeti, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında da tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi.
Ara karar kapsamında ayrıca Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Celal Tekin’in tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.
Dava ikinci celsenin 12’nci duruşmasında sürdü
Bir haftalık aranın ardından devam eden duruşmada, sanıkların tutukluluk durumları yeniden değerlendirildi. Mahkemenin açıkladığı ara karar sonrası dosyanın ilerleyen duruşmalarda yeni değerlendirmelerle devam etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye olmuştu.
Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, davanın ikinci celsesinin 11. duruşma gününde, avukatların talebine ilişkin ara kararını açıkladı. Hakim, avukatların mazeretleri hususunda karar vermeye gerek olmadığına karar verdi; tefrik, yetkisizlik, görevsizlik taleplerini reddetti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine oy birliği ile karar verdi. Duruşma Savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için bir hafta süre istedi, duruşma 14 Mayıs’a bırakıldı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.
İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.
Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.
Çok Okunanlar