Avcılar Belediye Başkanı Çaykara için tahliye kararı
Avcılar Belediye Başkanı Çaykara için tahliye kararı
Tutuklu yargılanan ve 2025 yılının mayıs ayında görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, tutukluluk süresi, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler ve yargılama sürecindeki koşulları dikkate alarak, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde Çaykara'nın tahliyesine hükmetti. Kararın ardından yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 19:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Utku Caner Çaykara, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme, kararında tutuklulukta geçen süreyi, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri ve dosyanın mevcut aşamasını dikkate aldı.
Kararda, Çaykara'nın başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmaması halinde ceza infaz kurumundan serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
Görevden uzaklaştırılmıştı
Çaykara, 2025 yılının mayıs ayında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tahliye kararı, belediye başkanlığı görevine ilişkin idari süreci doğrudan değiştirmiyor. Göreve ilişkin işlemler, ilgili mevzuat ve yetkili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülüyor.
Yargılamanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin vereceği kararlar dosyanın hukuki sürecinin seyrini belirlemeye devam edecek.
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Avcılar Belediye Başkanı Çaykara için tahliye kararı
Tutuklu yargılanan ve 2025 yılının mayıs ayında görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, tutukluluk süresi, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler ve yargılama sürecindeki koşulları dikkate alarak, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde Çaykara'nın tahliyesine hükmetti. Kararın ardından yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek.
Utku Caner Çaykara, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme, kararında tutuklulukta geçen süreyi, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri ve dosyanın mevcut aşamasını dikkate aldı.
Kararda, Çaykara'nın başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmaması halinde ceza infaz kurumundan serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
Görevden uzaklaştırılmıştı
Çaykara, 2025 yılının mayıs ayında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tahliye kararı, belediye başkanlığı görevine ilişkin idari süreci doğrudan değiştirmiyor. Göreve ilişkin işlemler, ilgili mevzuat ve yetkili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülüyor.
Yargılamanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin vereceği kararlar dosyanın hukuki sürecinin seyrini belirlemeye devam edecek.
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